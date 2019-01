Deutlich mehr Geburten im Kantonsspital Uri Im Jahr 2018 erblickten im Kantonsspital Uri insgesamt 317 Kinder das Licht der Welt. Letztmals waren im Jahr 2013 mehr als 300 Kinder geboren worden. Bruno Arnold

Das Jahr 2018 war für die Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilung des Kantonsspitals Uri ein arbeitsreiches Jahr. Insgesamt wurden nämlich 315 Geburten registriert, so viele wie seit 2012 nicht mehr. Damals waren es 337 gewesen. Letztmals ist die Marke von 300 Geburten im Kantonsspital Uri im Jahr 2013 mit 303 überschritten worden.

Zweimal Zwillingsgeburten registriert

Insgesamt sind im vergangenen Jahr im Kantonsspital Uri 169 Knaben und 148 Mädchen zur Welt gekommen. Zwei Elternpaare durften sich über die Geburt von Zwillingen freuen, was auch die unterschiedlichen Gesamtzahlen von Geburten respektive Kindern erklärt. Um das Total der im Jahr 2018 geborenen Kinder von im Kanton Uri wohnhaften Eltern zu ermitteln, müssten in der Statistik auch noch die Zahl der Hausgeburten sowie die Zahl der Babys, die ausserhalb des Kantons geboren wurden, berücksichtigt werden. Diese Zahlen liegen zurzeit (noch) nicht vor. Der absolute Urner Geburtenrekord der Neuzeit geht auf das Jahr 2000 zurück: Damals wurden im Kantonsspital 396 Geburten (205 Knaben und 191 Mädchen) in die Statistik eingetragen.

Jonas und acht Mädchennamen

Mia, Mila, Lina, Jasmin, Enya, Emma, Emilia und Aline waren 2017 die am häufigsten gewählten Vornamen für Mädchen, die im Kantonsspital Uri auf die Welt gekommen sind (je dreimal). Bei den Knaben war Jonas (fünfmal) der Spitzenreiter, gefolgt von Dario, Levin, Lio und Ben (je dreimal). 2017 waren Laura und Sophia (in unterschiedlichen Schreibweisen) bei den Mädchen sowie Jonas, Julian und Noah bei den Knaben die am häufigsten gewählten Vornamen gewesen.

Im Verlaufe des ersten halben Tages des Jahres 2019 ist im Kantonsspital Uri gemäss Auskunft der leitenden Hebamme, Angela Fenti, noch kein Baby zur Welt gekommen.