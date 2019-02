Auch vier Urnerinnen und ein Urner dürfen sich über den erfolgreichen Abschluss freien 21 Schüler konnten am Freitag, 1. Februar, im Rahmen der Abschlussfeier in der Aula des Theresianums ihren Fachmaturitätsausweis Pädagogik entgegennehmen – darunter fünf Absolventen aus dem Kanton Uri.

21 Absolventen, darunter fünf aus Uri, hatten am vergangenen Freitag allen Grund zum Feiern. (Bild: PD)

Wenn junge Menschen eine Fachmittelschule besuchen, wissen sie in der Regel sehr genau, welchen beruflichen Weg die Schüler einschlagen wollen. Wählen sie die Fachrichtung Pädagogik, ist das Ziel der Zugang an eine Pädagogische Hochschule. Dort werden die Schüler dann die Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer in Angriff nehmen.

21 Absolventen haben es geschafft. Sie sind nun bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Am vergangenen Freitag konnten die Absolventen in der Aula des Theresianums in Ingenbohl den Fachmaturitätsausweis Pädagogik und damit den Schlüssel zur Pädagogischen Hochschule entgegennehmen.

Erarbeitetes Wissen nun mit Taten anreichern

Tanja Hager, Leiterin der Fachmittelschule am Theresianum, sprach von einer besonders aktiven und fleissigen Klasse mit aussergewöhnlichem Zusammenhalt. In ihren abschliessenden Worten motivierte Hager die jungen Zuhörer, Akteure des eigenen Lebens zu sein und das erarbeitete Wissen mit Taten anzureichern, damit Erfüllung im engagierten Tun gefunden werden kann. Mit einer Bestnote von 5,33 wurde Flavio Wyrsch aus Brunnen vom Kanton Schwyz mit dem traditionellen Buchpreis belohnt. Auch aus dem Kanton Uri haben insgesamt fünf Fachmittelschüler Grund zum Feiern. Folgender Absolvent und folgende Absolventinnen aus Uri haben ihren Fachmaturitätsausweis entgegennehmen dürfen:

Daniel Beltrametti aus Seedorf, Jana Olivia Caveng aus Erstfeld, Deborah Herzog aus Bürglen, Antonella Jauch aus Isenthal sowie Gina Zopp aus Andermatt. (pd/RIN)