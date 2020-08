Die «Alpensozis» spannen zusammen SP-Mitglieder aus Bergkantonen haben ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet. Im Zentrum steht eine nachhaltige Entwicklung.

Medienkonferenz SP-Gruppe Berggebiete. Alpensozis im Gespräch (von links): Silva Semadeni, Markus Züst und Thomas Kistler Urs Hanhart / Urner Zeitung

Vor dem Restaurant Adler in Andermatt wehte gestern eine markante rote SP-Fahne mit der Aufschrift «Für alle statt für wenige». Dies aus gutem Grund, denn in diesem Gasthaus hielt ein gutes Dutzend SP-Exponenten, allesamt aus Bergkantonen, eine Medienkonferenz ab. Die 2017 aus der Taufe gehobene SP-Gruppe Berggebiete stellte bei dieser Gelegenheit das kürzlich gemeinsam erarbeitete Positionspapier zur nachhaltigen Entwicklung in den Bergregionen vor.

Stärkere Kooperation über Kantons- und Sprachgrenzen hinweg

Die sozialdemokratischen Parteien der Kantone Bern, Glarus, Graubünden, Schwyz, Tessin, Uri sowie Appenzell-Innerhoden haben beschlossen, in Fragen, welche die Bergregionen betreffen, enger zusammenzuarbeiten. Das vorgestellte Papier der Arbeitsgruppe soll die Grundlage für die Kooperation über Kantons- und Sprachgrenzen hinweg bilden. Es stützt sich auf Positionspapiere der einzelnen Kantonalparteien, der SP Schweiz und der SP-Fraktion im Bundeshaus ebenso wie auf Unterlagen der Alpenkonvention, der Alpeninitiative sowie der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen im Alpenraum.

«Wir möchten, dass unsere Anliegen auch in Bern von der Fraktion getragen werden.»

«Wir wollen auch in den Berggebieten eine nachhaltige Entwicklung und keine Entleerung. Diese soll nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Einheimischen Chancen bieten. Zudem wollen wir geschützt werden vor den Nachteilen, insbesondere beim Verkehr. Es geht nicht, dass wir alle Lasten des internationalen Verkehrs tragen müssen», sagte Thomas Kistler, Gemeindepräsident von Glarus Nord. Silva Semadeni, alt Nationalrätin der SP Graubünden, ergänzte: «Es ist wichtig, dass wir auch die SP Schweiz sensibilisieren für Anliegen der Berggebiete.» Beispielsweise der Kampf um die Wasserzinsen fördere grosse Interessenunterschiede zutage. Es gebe Themen, die sie ganz speziell betreffen würden. Auch die Genossen in den Städten sollen wissen, was ihnen wichtig sei. «Wir möchten, dass unsere Anliegen auch in Bern von der Fraktion getragen werden», sagte sie.

SP will nicht als Verhinderin dastehen

Markus Züst, alt Regierungsrat Kanton Uri, sagte: «In den Alpenregionen werden die Lösungen der SP häufig als zu radikal empfunden. Unsere Gruppe versucht, den Leuten in unseren Gebieten klarzumachen, dass sich die SP für eine nachhaltige Entwicklung der betreffenden Kantone einsetzt und nicht als Verhinderin dasteht.» Keine neuen Skigebiete erschliessen «Was wir in den Bergkantonen brauchen, ist ein klimafreundlicher und nachhaltiger Ganzjahrestourismus, der Natur- und Kulturerlebnisse, Ruhe und Erholung bringt», sagte Kistler. Unter 2000 Meter sei der Skitourismus mittel- und langfristig in Frage gestellt. Entsprechend müsse die Politik handeln und gemeinsam mit Fachleuten Alternativen entwerfen und umsetzen.

Auf die Erschliessung neuer Geländekammern durch Skigebiete sei angesichts der Klimaerhitzung zu verzichten. Die Berggebiete hätten ein Interesse an einem wirksamen Klimaschutz. Sie seien auf gesunde und widerstandsfähige Wälder angewiesen, die Siedlungen und Strassen vor Naturgefahren schützen. Die SP-Gruppe Berggebiete setzt sich dafür ein, dass die motorisierte individuelle Mobilität reduziert wird, um die Klimaziele des Pariser Abkommens einhalten zu können. Der Langsamverkehr sei zu fördern und der alpenquerende Güterverkehr müsse auf der Schiene erfolgen – und zwar nicht nur am Gotthard, sondern an allen Alpenpässen. Für die Menschen in den Berggebieten, ebenso wie Touristen brauche es einen funktionierenden öffentlichen Verkehr mit attraktiven Angeboten, auch in den Randzeiten und den Seitentälern.

Zudem hätten auch in dünner besiedelten Gebieten die Menschen das Recht auf Zugang zu funktionierenden öffentlichen Diensten. «Es braucht die Neuansiedlung von Firmen in Randregionen. Gleichzeitig sollen auch regionale Wertschöpfungsketten zwischen Berglandwirtschaft, Forstwirtschaft, Handwerk und Tourismus gefördert werden. Dem Fachkräftemangel muss mit dezentralen Ausbildungsmöglichkeiten, guten Anstellungsbedingungen und fairen Löhnen begegnet werden», sagte Kistler.

Biolandwirtschaft als grosse Chance

Das vorgestellte Positionspapier umfasst acht Themenbereiche. Die SP Schweiz setzt schon seit 30 Jahren auf die Ökologisierung der Landwirtschaft. Dazu sagte Semadeni: «Für uns Alpensozis ist die Biolandwirtschaft die grosse Chance für das Berggebiet. Die Berglandwirtschaft ist topografisch geradezu prädestiniert, um biologisch zu produzieren. Wir haben ein Ziel: Das Berggebiet packt die Chance und produziert zu 100 Prozent Bio – und die Landwirtschaftspolitik des Bundes unterstützt die Bergbauern in diesem Sinne.» Entstanden respektive initiiert worden ist die SP-Gruppe Berggebiete wegen der Diskussionen über die Wasserzinsen. Für die Alpensozis sind diese keine Subvention, sondern der Preis für die Nutzung der Ressource Wasser. Seine Senkung wird von der SP-Gruppe Berggebiete entschieden abgelehnt. Falls der Wasserzins flexibilisiert werde, fordert sie einen Sockelbeitrag auf der Höhe des heutigen Wasserzinsmaximums. Die Elektrizitätswerke und die Verteilanlagen sollen mehrheitlich im Eigentum der Standortkantone und -gemeinden sein und bleiben, damit das öffentliche Interesse so nicht der Gewinnmaximierung geopfert werde.