Die Altdorfer Feuerwehr übt im ehemaligen Hotel Bahnhof In der kommenden Woche finden zwei Atemschutzübungen statt. Die Feuerwehr ist auf auf Gebäude angewiesen, in denen sie solche Übungen durchführen kann.

(pd/ml) Die Feuerwehr Altdorf führt kommenden Montag und Dienstag, 26. und 27. August, jeweils von 19 bis 21 Uhr Atemschutzproben durch. Die Urner Kantonalbank hat die Erlaubnis erteilt, hierzu das ehemalige Hotel Bahnhof als Übungsobjekt zu benutzen.

Die Feuerwehr Altdorf ist darauf angewiesen, in Gebäuden Atemschutzübungen durchführen zu können. Am besten eignen sich dazu leer stehende Gebäude, die nicht mehr benötigt werden beziehungsweise vor dem Abbruch stehen. In solchen Gebäuden kann ohne Rücksicht auf allfällige Schäden am Objekt der Ernstfall geübt werden.

Ein Team der SBB ist vor Ort

Um möglichst echte Bedingungen simulieren zu können, wird bei den Übungen sogenannter Übungsrauch zur Anwendung kommen. Dieser ist speziell für solche Einsätze ausgelegt und stellt keine Gefahr für die Umwelt dar. Da die Übungen unmittelbar an der Bahnlinie erfolgen, wird an beiden Abenden der Lösch- und Rettungszug der SBB aus Erstfeld vor Ort sein. Das Team der SBB unterstützt die Feuerwehr, um Gefährdungen mit der Fahrleitung vorzubeugen. Im Ereignisfall würde der Lösch- und Rettungszug als Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr zur Verfügung stehen.

Die Feuerwehr Altdorf ist bestrebt, Behinderungen rund um das Hotel Bahnhof möglichst zu vermeiden beziehungsweise gering zu halten. Die Feuerwehr dankt der Urner Kantonalbank für die Gelegenheit, im Gebäude Ernstfallübungen durchführen zu können.