Die Axenstrasse bei Flüelen bleibt wegen eines Steinschlags zurzeit geschlossen Seit 7.45 Uhr ist die Axenstrasse gesperrt. Der Verkehr wird via Luzern umgeleitet. Der Seelisbergtunnel ist derweil nach einem Unfall wieder offen. Um 16 Uhr wird bekannt gegeben, wie es am Axen weitergeht. Geri Holdener

Experten des Astra untersuchen die Schäden. (Bild: BRK News) Kein Durchkommen mehr für den Transitverkehr am Wolfsprung. (Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018) Die Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen hat eine Umleitung errichtet. (Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018) Der Verkehr wird via Luzern umgeleitet. (Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018) Das Amt für Betrieb Nationalstrassen vor Ort am Zingeltunnel. (Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018) Die Gefahrenlage muss abgeklärt werden. (Bild: Geri Holdener, 26. Dezember 2018) 6 Bilder BG: Geschlossene Axenstrasse

Gemäss Informationen des «Boten» ist die Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen wegen eines Steinschlags nicht mehr passierbar. Der Streckenabschnitt ist seit 7.45 Uhr gesperrt.

Mitglieder der Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen haben im Wolfsprung eine Umleitung aufgezogen. Autos nach Sisikon können passieren. Der Transitverkehr wird via Luzern über den Seelisbergtunnel umgeleitet. Dort bildete sich ein Rückstau, unter anderem auch weil der Seelisbergtunnel nach einem Unfall kurzzeitig ebenfalls gesperrt war. Die Kollision im Tunnel und der Steinschlag ereigneten sich praktisch zum gleichen Zeitpunkt.

Fahrbahn nicht beschädigt

Der Steinschlag am Axen hat sich unmittelbar beim Nordportal des Zingeltunnels ereignet. Geröllmassen türmen sich auf der Höhe eines Ausstellplatzes und Fussweges. Die Fahrbahn wurde nicht beschädigt, aber es wurden Schutznetze oberhalb der Galerie heruntergerissen. Auch am Vormittag prasselten noch vereinzelt Steine den Hang hinunter. Alles in allem waren es um die 50 Kubik.

Als Nächstes werden Experten des Bundesamtes für Strassen (Astra) die Gefahrenlage genauer zu beurteilen haben. Man macht Reko-Flüge mit dem Helikopter. Sicher bis 16 Uhr bleibt die Axenstrasse gesperrt. Dann wird das Astra über eine mögliche Freigabe informieren.

Oliver Schürch nimmt Stellung

Starke Niederschläge als möglicher Auslöser

So ein Steinschlag zum jetzigen Zeitpunkt überrascht nach den starken Niederschlägen in den letzten Tagen nicht unbedingt. Dazu herrschten tagsüber milde Temperaturen, in dieser Nacht sanken sie aber unter den Gefrierpunkt. Gefrorenes Wasser in den Ritzen kann so regelrecht Gestein im Hang wegsprengen.

Auch die heutige Absturzstelle ist den Geologen nicht unbekannt. Vor rund 80 Jahren donnerte ebenfalls beim Zingeltunnel ein massiver Steinschlag in die Tiefe. Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat in seinem Online-Fotoarchiv ein Foto aufgeschaltet, welches das Ausmass der Schäden zeigt.

Update folgt