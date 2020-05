Die Coronakrise trifft die Urner Behindertenbetriebe in ihrem Jubiläumsjahr Der Pandemie zum Trotz gestalten Bewohner und Angestellte der Stiftung Behindertenbetriebe Uri ihren Alltag so gut, wie es geht. Die Wohngruppen gewinnen an Bedeutung.

Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) im Coronalockdown: Der Gastrobereich ist wie leergefegt. Bild: PD

Die Behindertenbetriebe Uri (SBU) gleichen dieser Tage einer Sperrzone. Das gesamte Areal ist abgeriegelt, Kinderspielplatz und Kleintiergehege eingeschlossen. «Die SBU setzen damit die Vorgaben des kantonalen Krisenstabes um, nach denen keine Kontakte zwischen internen und externen Personen möglich sind», sagt Geschäftsführer Thomas Kenel. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Virus nicht in das Heim gelangt und sich ausbreitet. «Sicherheit ist in dieser Coronapandemie ein hohes Gut. Doch eine absolute Sicherheit gibt es leider nicht», so Kenel.

Nebst dem Kontaktverbot hat man viele weitere Massnahmen getroffen, um eine hohe Sicherheit zu erreichen. Beim Personal kann das manchmal auch zu Stress führen. «Für sie besteht ein zusätzlicher Druck durch die Ansteckungsgefahr im Privatleben. Niemand möchte es verantworten, das Virus in die SBU zu tragen.» Bisher hatte man aber Glück, es wurde kein einziger Coronafall im Umfeld der SBU festgestellt.

Ein Viertel der Bewohner bleibt daheim

Thomas Kenel, Geschäftsführer der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU). Bild: PD

Die Stimmung im Heim beschreibt Kenel als den Umständen entsprechend gut. «Die unterschiedlichen Wohngruppen haben sich mit den Einschränkungen arrangiert und halten sich sehr pflichtbewusst an die neuen Regeln.» Einzig ihre Angehörigen werden von vielen Bewohnern vermisst. Telefone und Videochat können das persönliche Treffen nicht vollständig ersetzen. «Zwanzig Bewohner haben sich deshalb ganz am Anfang der Pandemie dazu entschieden, zu Hause zu bleiben.» Dadurch befindet sich derzeit rund ein Viertel weniger Bewohner im Heim und es wurde «Raum und Luft» geschaffen für jene, die geblieben sind. Kenel sagt aber:

«Wir sind angehalten, unter Einhaltung einer zehntägigen Quarantäne einzelne Bewohner wieder ins Wohnheim zurückkehren zu lassen.»

Die SBU gehört zu den grössten Unternehmen im Kanton Uri. Im Betrieb leben und arbeiten zirka 180 Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen sowie 185 Angestellte. Gemeinsam fertigen sie in den Werkstätten industrielle Halbfabrikate sowie zahlreiche andere Produkte, sie erbringen Dienstleistungen in der Gastronomie und Hauswirtschaft. Weil das Tagesatelier wegen der Pandemie komplett geschlossen werden musste, kam es im Bereich der Werkstatt zu einem deutlichen Rückgang der Arbeit. «So ist beispielsweise die Produktion der mechanischen Fertigung vollständig eingebrochen», sagt Kenel.

Wohngruppen übernehmen Aufgaben der Werkstatt

Für die Bewohner kann die Normalität aber bis zu einem gewissen Grad aufrechterhalten werden. «Trotz Einschränkungen ist es uns gelungen, Abwechslung in den Alltag zu bringen.» So hat man viele Beschäftigungen in die Wohngruppen verlegen können. «Wenn immer möglich, werden auch einfache Handarbeiten von unserer Werkstatt an die Wohngruppen delegiert.»

Die aussergewöhnliche Lage bringt weitere Herausforderungen mit sich. «Die Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln durch die Bewohner ist sicher ein Dauerthema, aber auch die Koordination der vermehrten Aktivitäten fordert alle.» Die Verhaltensvorschriften werden auf unterschiedliche Weisen vermittelt: Man bedient sich Mittel in der unterstützten Kommunikation, Texte in einfacher Sprache und Videos. «Wir dürfen feststellen, dass die meisten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sehr achtsam mit den Regeln umgehen.» Aber natürlich seien nicht alle Bewohner kognitiv dazu in der Lage.

Masken kommen mit Mass zur Anwendung

Masken kommen bei der SBU situativ zum Einsatz, beispielsweise dann, wenn Menschen mit Beeinträchtigung in der Körperpflege unterstützt werden müssen oder wenn im Arbeitsbereich Instruktionen gegeben werden. Kenel sagt:

«Einzelne Menschen fühlen sich generell in Masken sicherer, was von der SBU unterstützt wird.»

Die Pandemie kommt für die SBU zur Unzeit: Die Institution wurde 1970 als private Stiftung gegründet, damals noch als kleiner Betrieb mit einer Werkstatt und sechs Menschen mit Behinderung. Dieses Jahr wird das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. «Wir mussten viele Besuche bei unseren Kunden und den Kundentag sistieren und das grosse Sommerfest auf das nächste Jahr verschieben», bedauert Kenel. Man hofft aber, mit den Jubiläumsaktivitäten nach den Sommerferien wie geplant fortfahren zu können. Der Tag der offenen Tür am 31. Oktober soll dann zum zentralen Anlass des Jubiläumsjahres werden.