Die Kleinste war am Schluss die Grösste beim Ausschiessen in Spiringen Mit 31 Jugendschützinnen und -schützen gab es bei der SG Spiringen erneut einen Grossaufmarsch beim Ausschiessen.

Sieger und Spezialpreisgewinner vereint; von links: David Kempf, Heidi Herger, Anita Herger, Luca Arnold, Andreas Arnold und Jugendschützenmeister Dominik Arnold. Bild: PD

In der 50-Meter-Schiessanlage, die im 300-Meter-Schützenstand integriert ist, konnte der Jugendschützenmeister Dominik Arnold mit seinen Helfern eine motivierte und begeisterte Schützenjugend zum Ausschiessen begrüssen. Wegen der Coronapandemie musste im Frühling auf das Dorfschiessen verzichtet werde, umso grösser war die Freude, am Ausschiessen teilnehmen zu können.

Mit Kleinkalibergewehren tasteten sich die Nachwuchstalente an ihre grossen Vorbilder heran. Ausgezeichnete Resultate lassen vermuten, dass auch in Zukunft Jungschützenerfolge in der Sektion Spiringen gefeiert werden können. Am Ausschiessen freuten sich die Betreuer in erster Linie über den Grossaufmarsch von 31 Jugendschützinnen und -schützen.

Anita Herger stellt die Rangliste des Vorjahres auf den Kopf

Mit dem Traumergebnis von 386 Punkten gelang es der siebenjährigen Anita Herger die Rangliste des Vorjahres auf den Kopf zu stellen. Im vergangenen Jahr belegte sie den letzten und nun mit klarem Vorsprung auf ihre Schwester Heidi Herger den ersten Platz in der Rangliste. Die Freude war riesig, der Vorsprung auf ihre Schwester betrug bereits 11 Punkte. Den dritten Platz auf dem berühmten «Stockerl» belegte Luca Arnold, vor Tim Arnold und Isabell Kempf. Als Preise konnten die Jugendlichen einen Ehrengeber oder aus verschiedenen Naturalpreisen wählen. Die zwei Spezialpreise («Alpkäsli») gingen an Andreas Arnold und David Kempf. Die Spezialpreise gewinnen jeweils die Schützen, die dem errechneten Durchschnitt vom bestem und schlechtestem Ergebnis am nächsten kommen.