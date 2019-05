Die letzte Ausstellung gilt einer langjährigen Freundschaft Einst war er Koch, heute ist er als Künstler tätig – Roger Matthey stellt im Schloss A Pro seine Öl- und Acrylgemälde aus. Dort ist der Merlischacher alles andere als ein Unbekannter, denn dieser stand auch schon in der Küche des Wasserschlosses in Seedorf. Remo Infanger

Beide sind schon füreinander in der Küche gestanden: René Gisler (links) und Roger Matthey. (Bild: Remo Infanger, Seedorf, 8. Mai 2019)

Angefangen hat er mit Kunstwerken auf den Tellern. Nun zaubert der Merlischacher diese auf Leinwände. Roger Matthey war Koch, heute ist er als Künstler tätig. Dass er nicht nur das Handwerk der «Haute Cuisine» beherrscht, sondern auch jenes des Malens, bewies Matthey am vergangenen Mittwochabend, 8. Mai, im Schloss A Pro. Der Künstler feierte dort die Vernissage seiner ausgestellten Werke.

Das Besondere daran: Im Schloss A Pro ist der Schwyzer alles andere als ein Unbekannter. Ihn verbindet eine längere Vergangenheit mit dem Gastro-Betrieb des Schlossrestaurants – und eine langjährige Freundschaft mit dem Wirtepaar René und Cornelia Gisler. «Kennengelernt habe ich Roger vor rund 40 Jahren, als ich nach langem Reisen auf Arbeitssuche war», erinnert sich der Wirt René Gisler. «Ich habe einen temporären Job gebraucht und mich für das Restaurant von Roger Matthey beworben.» Dort habe Gisler dann einsteigen dürfen, womit sich eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelte.

30 Jahre später wurden die Rollen vertauscht

René Gisler stand in Mattheys Küche, 30 Jahre später wurden die Rollen vertauscht und Roger Matthey arbeitete für Gisler, als dieser 2009 das Schloss A Pro übernahm. «Ich habe gewusst, dass ich in diesem geschichtsträchtigen Wasserschloss ein Restaurant eröffnen will, war aber gleichzeitig auf Hilfe angewiesen, insbesondere in der Küche», sagt Gisler. «Auf Roger habe ich stets zählen können.»

Nun fand Matthey erneut den Weg nach Seedorf. Diesmal aber nicht mit Pfannen und Messern, sondern Gemälden und Staffeleien im Gepäck. «Es ehrt mich, in diesen historischen Räumen meine Werke ausstellen zu dürfen. In einer solchen Kulisse kommen die Bilder viel besser zur Geltung», freut sich Matthey. Vor rund 10 Jahren habe er mit dem Malen angefangen. Das Know-how brachte ihm der Künstler André Schmucki bei, in dessen Atelier in Luzern Matthey diverse Techniken erlernte. Diese künstlerischen Vielfältigkeiten zeigen sich nun auch in den ausgestellten Gemälden. Abstrakte Formen- und Farbenspiele hängen detailgetreuen und idyllischen Landschaftsbildern gegenüber. Während Mattheys langjährigen künstlerischen Schaffens haben sich 47 Öl- und Acrylbilder in den verschiedensten Farben, Formen und Maltechniken angesammelt, die es im Obergeschoss des Schlosses nun zu entdecken gibt.

Es bleibt aber ein Wermutstropfen: Die Ausstellung wird nämlich die letzte der Ära Gisler sein, denn das Wirtepaar verlässt auf Ende Juni nach 10 Jahren das Schloss A Pro. Rund 40 Kunstausstellungen haben René und Cornelia Gisler während dieser Zeit begleitet. «Dass die Abschlussausstellung einem treuen Freund gewidmet ist, freut uns umso mehr», fügt Gisler an.