Die Ostermessen aus Altdorf gibt es als Livestream Die diesjährigen Oster-Gottesdienste übertragen die Altdorfer Pfarreien live im Internet.

(pd/lur) Folgende Messen aus der Kirche St. Martin können live gestreamt werden:

Eucharistiefeier am Palmsonntag um 10 Uhr

Abendmalsfeier am Hohen Donnerstag um 18 Uhr

Karfreitagsliturgie um 15 Uhr

Eucharistiefeier am Ostersonntag um 10 Uhr.

Zum Stream gelangt man über die Homepage der Kirchgemeinde Altdorf, www.kg-altdorf.ch. Der Hinweis auf der Startseite «Gottesdienst-Übertragung aus der Kirche St. Martin» muss dafür angeklickt werden. Während der Gottesdienste wird die Pfarrkirche St. Martin jeweils abgeschlossen.

In beiden Kirchen liegt zudem Infomaterial für «Versöhnungsfeiern für Zuhause» zur Mitnahme auf. Seit gestern können auch gesegnete Palmzweige abgeholt werden – bei Einhaltung des nötigen Abstandes. Wer Heimosterkerzen beziehen möchte, kann diese beim Pfarreisekretariat unter der Nummer 041 874 70 40 telefonisch bestellen.

Palmzweige auch in Erstfeld erhältlich

Auch in der Pfarrei Erstfeld können dieses Jahr am Palmsonntag wieder gesegnete Zweige mit nach Hause genommen werden. Es besteht die Möglichkeit, die selbst gesammelten, gekennzeichneten Zweige am Samstagabend bis 18.45 Uhr beim grossen Kreuz vorne in der Pfarrkirche zu deponieren. Dort können die durch die Pfarrei zur Verfügung gestellten sowie auch die eigenen Palmzweige am Palmsonntagmorgen ab 8.15 Uhr abgeholt werden.