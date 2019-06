Die Saison in Andermatt beginnt mit Sport, Musik und Kulinarik Am kommenden Wochenende findet in Andermatt die Saisoneröffnung statt. Daran beteiligen sich verschiedene Veranstaltungsorte.

Blick in die Andermatt Konzerthalle, am Donnerstag, 6. Juni 2019, in Andermatt. Die Konzerthalle bietet Platz fuer 650 Personen und ein 75-koepfiges Orchester und wird nach zweijaehriger Bauzeit am 16. Juni 2019 eroeffnet. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

(pd/ml) Am 29. und 30. Juni wird an verschiedenen Veranstaltungsorten in Andermatt der Saisonauftakt zelebriert. Zum dritten Mal findet der Profixx Swiss Bike Cup statt. Unter den rund 500 Teilnehmern starten auch prominente Weltcup-Fahrer. Bei der Kaserne Altkirch ist nebst Start- und Zielbereich für ein Dorf zum Flanieren aufgebaut. Direkt neben dem Eventgelände fährt die Gondelbahn «Gütsch-Express» am Samstag und Sonntag gratis. Das Familienrestaurant Matti an der Mittelstation Nätschen ist ebenfalls geöffnet.

Der Andermatt Swiss Alps Golf Course öffnet auch für Nicht-Golfer die Türen und bietet die einzigartige Möglichkeit, kostenlos an der Putting Competition teilzunehmen. Wie beim Minigolf gilt es vordefinierte Löcher zu bespielen.

Swiss Alps Classics gastiert in der neuen Andermatt Konzerthalle. Erstmals stehen einheimische Musiker auf der Bühne. Die Geschwister Maria und Fränggi Gehrig ergänzen mit zwei Einlagen am Freitagabend den Hauptact «Triology». Am Samstag führen der Klarinettist Jörg Widmann, die Sopranistin Marisol Montalvo und der Pianist Oliver Triendl mit dem Swiss Alps Chamber Ensemble Werke von Franz Schubert, Carl Maria von Weber und Jörg Widmann auf.

Am Samstagabend findet auf der Piazza Gottardo ein Street-Food-Festival statt mit musikalischer Unterhaltung von Take This, einer Tombola sowie geöffneten Läden. Zeitgleich ist die Neueröffnung des «Mammut Store by Imholz Sport».