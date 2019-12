Die Schnellsten haben

15 Hütten in 5 Tagen besucht Bei der Peakhunter-Challenge sollen die Teilnehmer in der Sommersaison möglichst viele der 15 Berghütten der Ferienregion Andermatt besuchen.

Die Dammahütte war eine der 15 Berghütten der Peakhunter Hütten-Challenge der Ferienregion Andermatt Bild: PD

(jb)

In der Ferienregion Andermatt sind 15 Berghütten auf kleinstem Raum zu finden. Bei der 4. Peakhunter Hütten-Challenge vom 1. Juni bis 31. Oktober warteten genussvolle Wandererlebnisse und attraktive Preise auf die Teilnehmer.

Die Peakhunter-Challenge in der Ferienregion Andermatt stellte zum vierten Mal die Berghütten in den Fokus. 244 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an und versuchten während der Sommermonate möglichst viele Hütten zu besuchen. Neben dem Genusswandern standen gemäss einer Mitteilung der Ferienregion Andermatt zwei Ziele im Vordergrund: Mindestens sechs oder gar alle 15 Hütten im Logbuch zu sammeln.

98 Wanderer erreichten sechs oder mehr Hütten. 27 Teilnehmern gelang es sogar, alle 15 Berghütten zu besuchen. Die schnellsten zehn wurden mit einem Stirnband von Mammut belohnt.

Keine Wiederholung des Wettbewerbs geplant

Die Preisverlosung fand in der vergangenen Woche statt, bei welcher alle registrierten Teilnehmer dabei waren, die mindestens drei Hütten besucht und sich via Peakhunter im globalen Gipfelbuch eingetragen hatten. Bei drei registrierten Hüttenbesuchen wurden sieben Drybag Light 10 Liter von Mammut verlost. Wer sich bei mindestens sechs von 15 Hütten registriert hatte, konnte Rucksäcke von Mammut oder eine von zehn Hüttenübernachtungen mit Halbpension für zwei Personen in der Ferienregion Andermatt ergattern. Zudem wurde der Hauptpreis, ein 2-tägiger Klettersteigkurs der Mammut Alpine School, unter jenen Teilnehmern verlost, welche 6 von 15 Hütten eingeloggt hatten. Ausserdem wurden alle Wanderer ab der sechsten Hütte mit dem virtuellen Peakhunter-Badge ausgezeichnet. Die Gewinner wurden benachrichtigt.

Für den Besuch sämtlicher Hütten brauchten die zwei schnellsten Teilnehmer lediglich 5 Tage, 2 Stunden und 5 Minuten. Die Peakhunter Hütten-Challenge hat im Sommer 2019 vorerst zum letzten Mal in der Ferienregion Andermatt stattgefunden.