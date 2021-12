Wettbewerb Die schönsten Altdorfer Lebkuchenhäuser sind gefunden Lya Zgraggen hat das schönste Lebkuchenhaus kreiert. Sie und zwei weitere Hobbybäcker sind die Gewinner des Lebkuchenwettbewerbs.

Die schönsten Lebkuchenhäuser sind gefunden. Auch in diesem Jahr hat die Vereinigung der Altdorfer Gewerbebetriebe Neues Altdorf in Zusammenarbeit mit der Meitlipfadi Altdorf und der Bäckerei Hauger den beliebten Lebkuchenwettbewerb durchgeführt. Wiederum galt es, mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Lebkuchenhaus-Bausatzes das schönste Häuschen aus dem würzigen Gebäck zu kreieren. Seit zwei Jahren darf jedes Kind den Bausatz mit nach Hause nehmen, seiner Kreativität freien Lauf lassen und die Fotos von seinem Werk einsenden.

So entstanden in den vergangenen Wochen verschiedene Kreationen. Manche Häuschen wurden gar mit Lichterketten oder Legosteinen in Szene gesetzt – selbst auf den passenden Hintergrund wurde beim Fotografieren geachtet.

Über 50 Einsendungen erhalten

Das Gewinner-Haus des Lebkuchenwettbewerbs. Bild: PD

Fleissige Hände waren es dieses Mal besonders viele, weshalb sich die Organisatorinnen und Organisatoren dazu entschieden, nicht nur einen, sondern drei Preise im Wert von insgesamt 250 Franken in Form von «Altdorfer Geld» zu vergeben. Nun ist bekannt, welche Lebkuchen-Künstlerinnen und -Künstler aus über 50 Einsendungen am meisten überzeugt haben: Das Gewinnerhaus ist in Schattdorf entstanden und wurde von Lya Zgraggen angefertigt. Sie erhält für ihr Werk den Hauptgewinn in Höhe von 150 Franken. Belohnt werden ausserdem die Kreationen von Nico Arnold aus Altdorf und Luca Herger aus Schattdorf mit je 50 Franken.

«Der Wettbewerb war ein voller Erfolg! Wir waren überwältigt von den vielen schönen Einsendungen», betont Organisatorin Claudia Ulrich. «Auch im nächsten Jahr wird der beliebte Lebkuchenwettbewerb wieder lanciert.» (pd/RIN)