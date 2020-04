Die Spitex testet auf Corona: Der Kanton Uri als Vorreiter Als schweizweit erster Kanton führte der Kanton Uri Coronatests mit Hilfe der Spitex durch. Das soll die Spitäler entlasten.

Spitex-Mitarbeiterin Regula Gisler bei einem Coronatest: Er dauert nur wenige Sekunden, schmerzt nicht, ist aber unangenehm. Christian Tschümperlin (8. April 2020)

Regula Gisler von der Spitex hat diese Tage einen vollen Terminkalender: Allein am Mittwoch hat sie bei zehn Patienten den Coronavirus-Test durchgeführt. Nun ist Patientin Nummer 11 an der Reihe. Angst, sich anzustecken, hat Gisler keine. «Ich bin gut geschützt», sagt sie und zieht sich Mundschutz, Schutzbrille, einen Schutzanzug und Handschuhe über. Mit dabei ist dieses Mal auch Kantonsarzt Jürg Bollhalder. «Es ist die Idee, dass schwere Fälle im Spital getestet werden. Um dieses zu entlasten, hilft uns die Spitex aus. Wir waren schweizweit die ersten mit diesem Konzept.» Die Spitex-Leute machen die Nasen-Rache-Abstriche bei den Leuten zu Hause mit geschultem Personal. Gisler wird dabei unterstützt von zwei weiteren Aussendienstmitarbeitern.

Gisler klingelt. Die betroffene Patientin öffnet die Türe, sie trägt selber einen Mundschutz. Die Patientin klagt über eine Stirnhöhlen-Entzündung. «Auf einer Skala von 0 bis 10, von gesund bis todkrank, wie fühlen Sie sich?», fragt Gisler drinnen. «Im Moment fühle ich mich gut, aber heute Morgen hätte ich mir eine 7 oder 8 gegeben.» In den letzten Tag sei es stetig schlechter geworden. Gisler notiert alles auf ihren Fragebogen.

Dunkelziffer: Antikörpertests sollen Klarheit schaffen

Mit Blick auf die Stirnhöhlen-Entzündung sagt Kantonsarzt Bollhalder: «Das Coronavirus führt zu vielen verschiedenen Symptomen.» Anhand der Symptome allein könne man kaum sagen, ob jemand das Coronavirus hat. Die Dunkelziffer schätzt Bollhalder als hoch ein. «Manche Leute zeigen kaum oder nur milde Symptome.» Häufig komme es vor, dass Leute über fehlenden Geschmackssinn klagen. «Die ersten Antikörpertests sollen aber in einigen Wochen kommen, dann kann man die Dunkelziffer abschätzen.»

Mit dabei hat Gisler eine Kiste mit Desinfektionsmittel, Schutzmaterial, Teströhrchen und Messgeräten. Bei der Patientin werden Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut und Fieber gemessen. Der Test dauert nur wenige Sekunden. Das Wattestäbchen muss über die Nase bis ganz nach hinten zum Rachen werden. Die Patientin muss niesen. «Weh tut es nicht, aber es ist unangenehm», meint sie.



«Patientin Nummer 11» ist als Pflegehelferin tätig. «Am Anfang hat man fast alle getestet, inzwischen hat man es immer mehr eingeschränkt. Wir testen vermehrt Leute aus dem Gesundheitsbereich. Insgesamt haben wir schon etwa 380 Tests im Kanton durchgeführt», hält der Kantonsarzt fest.



Nun wird die Patientin isoliert und ihr Mann in Quarantäne gesetzt, bis das Testergebnis eingetroffen ist. Das heisst, sie dürfen das Haus nicht mehr verlassen. «Wir haben jemanden, der für uns die Einkäufe besorgt», sagt sie.

Urner Coronatests werden in Basel ausgewertet

Ursprünglich wurden alle Tests bei einem Labor in Genf ausgewertet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden aber auch andere Labors zertifiziert. Der Test der Patientin Nummer 11 wird an das Labor Viollier in Basel geschickt. «Dabei werden die Sekrete daraufhin überprüft, ob das Genom des Virus vorhanden ist», so Bollhalder.

Der Test kostet 180 Franken. Die Kosten werden von der Krankenkasse oder im Falle der Gesundheitsfachleute vom Kanton übernommen.