Die SVP gibt sich in Seedorf urchig und traditionsbewusst Über 500 Delegierte der SVP Schweiz trafen sich am Samstag in der Rollhockehalle in Seedorf. Dabei zeigten insbesondere Parteipräsident Albert Rösti und Bundesrat Ueli Maurer, wo es lang gehen soll.



Die Urner Blaskapelle Böhmisch Plus begrüsste die SVP-Delegierten mit schmissigen Klängen. Als die Musikanten zur Eröffnung der DV die Schweizer Nationalhymne spielten, sangt die SVP-Prominenz auf der Bühne kräftig mit. Zudem hatten die «Gitschä Trychler» einen lautstarken Auftritt in der Rollhockey-Halle in Seedorf.

OK-Präsident Robi Indergand zeigte sich in der mit über 500 Personen besetzen Halle gut gelaunt. Alles war bestens organisiert, obwohl der Kanton Uri relativ kurzfristig als Austragungsort eingesprungen war, Ursprünglich war die DV der SVP Schweiz nämlich in der Westschweiz geplant. «Die Zeit war knapp, Wir mussten alles straff organisieren und durchziehen», so Indergand. Er konnte von seinem Know-How, das er bei zahlreichen Grossanlässen der Schwinger gesammelt hatte, profitieren. Zudem, so Indergand, habe er Leute im achtköpfigen OK, auf die er sich verlassen könne. Die SVP Schweiz sorgte für die Bühne sowie die Technik. Für das leibliche Wohl war das «Uristier»-Event- und-Catering zuständig.



Flammende Reden und klare SVP-Doktrin



Christian Arnold, Präsident der SVP Uri, hiess die Delegierten in Seedorf willkommen. Albert Rösti, Nationalrat und Präsident der SVP Schweiz, hielt eine flammende Rede gegen eine Schweiz mit 10 Millionen Einwohnern. Bundesrat Ueli Maurer zeigte auf, was die Herausforderungen für die Schweiz in den nächsten vier Jahren sind. Nationalrat Thomas Aeschi blickte über die Grenzen nach Europa und zog entsprechende Schlüsse für die Schweiz. Nationalrat Marcel Dettling sprach darüber, wie Eliten und Manager der Grosskonzerne die Bevölkerung einseifen und über den Tisch ziehen wollen. Nationalrätin Céline Amaudruz sagte, die Menschen in den Schweizer Grenzregionen brauchten endlich Schutz vor brutalen Kriminellen aus Frankreich und Italien.

Florian Arnold, Redaktionsleiter dieser Zeitung, moderierte ein kontradiktorisches Podium zum revidierten Jagdgesetz. Die Meinungen waren in den Reihen der SVP aber offensichtlich gemacht. Eine klare Mehrheit in der Halle sprach sich für Gesetz aus.

Rösti: Urner sind Menschen, die das Geld noch selber verdienen

Albert Rösti hatte im Gespräch mit dieser Zeitung am Rande der DV viel Lob für die Urner. Er sei sehr herzlich empfangen worden. Bereits am Freitagabend war der Berner Oberländer auf dem Altdorfer Unterlehn bei «SVP bi dä Lyt» dabei. «Ich bin in Kandersteg aufgewachsen. Da fühlt man sich bei den Urnern unter seinesgleichen.» Der urchige Dialekt gefalle ihm. Man merke, die Leute seien bodenständig und müssen arbeiten. «Das sind Menschen, die das Geld noch selber verdienen.» In Uri seien die Probleme ähnlich wie im Berner Oberland. Das Verständnis der Städter für das Ländliche nehme massiv ab. «Wir müssen zusammen halten.»

Rösti verheimlichte nicht, dass die SVP Schweiz mit dem Austragungsort auch Wahlhilfe betreibe. Er zeigte sich von den Qualitäten sowohl von Christian Arnold als auch von Pascal Blöchlinger überzeugt. «Wenn beide in den Regierungsrat gewählt würden, wäre dies das Tüpfchen aufs i.»



