Landrat: 16 von 20 Gemeinden sind ausgezählt.

16 von 20 Gemeinden sind ausgezählt. Regierung: Christian Arnold (SVP) und Daniel Furrer (CVP) schaffen den Sprung in die Regierung.

Regierungsratswahlen im Kanton Uri Es findet kein zweiter Wahlgang statt. * bisher im Amt. gewählt

14:20 Uhr

In Spiringen wurden Franz Imholz (SVP) und Alois Brand (CVP) in den Landrat gewählt. Sie waren die einzigen beiden Kandidaten.

14:11 Uhr

In Unterschächen ist Martin Huser (SVP) mit 246 Stimmen gewählt. Er war der einzige Kandidat.

14:09 Uhr

In Göschenen kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Kein Kandidat hat das absolute Mehr von 91 Stimmen erreicht. Walter Baumann (parteilos) hat 90, Soraya Sägesser 79 Stimmen erhalten.

14:04 Uhr

So setzt sich die Urner Regierung von 2020 bis 2024 zusammen:

Christian Arnold (SVP), Seedorf, neu

Urban Camenzind (CVP), Bürglen, bisher

Daniel Furrer (CVP), Erstfeld, neu

Urs Janett (FDP), Altdorf, bisher

Beat Jörg (CVP), Gurtnellen, bisher

Dimitri Moretti (SP), Erstfeld, bisher

Roger Nager (FDP), Andermatt, bisher

Neu gewählt: Daniel Furrer (CVP) nimmt Gratulationen von Regierungsrat Dimitri Moretti (SP) entgegen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

13:58 Uhr

Die SVP ist zurück in der Regierung. Christian Arnold hat am Sonntag die Wahl im ersten Anlauf geschafft. Die FDP muss einen ihrer drei Sitze abgeben. Es findet kein zweiter Wahlgang statt.

13:49 Uhr

Bei den Regierungsratswahlen liegen nach Auszählung von 10 der 20 Gemeinden vier der fünf Bisherigen, die wieder antreten, in Führung. SVP-Kandidat Christian Arnold folgt an fünfter Stelle noch vor Regierungsrat Dimitri Moretti (SP). Noch aber fehlen die Resultate der grossen Gemeinden.

13:35 Uhr

In Andermatt wurden die Vertreter der CVP und der FDP gewählt:

Andermatt - Wahl in den Landrat * bisher im Amt. gewählt

13:31 Uhr

In Hospental wurde der einzige Kandidat, Bruno Christen (FDP), mit 65 von 68 Stimmen wiedergewählt.

13:28 Uhr

Im Rathaus werden die Bilder der gewählten Landräte an ein Plakat gepinnt:

Bild: Urs Flüeler/Keystone

13:20 Uhr

In Seedorf wurden die beiden CVP-Vertreter gewählt. Bruno Arnold (parteilos) hat das absolute Mehr von 345 knapp verpasst. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang um den dritten Sitz.

Seedorf - Wahl in den Landrat * bisher im Amt. gewählt

13:17 Uhr

In Realp wurde Georg Simmen (FDP) wieder in den Landrat gewählt. Er war einziger Kandidat und hat alle 74 Kandidatenstimmen erhalten. Simmen kandidiert auch für den Regierungsrat.

13:13 Uhr

In Gurtnellen wurde Joe Inderkum (FDP) in den Landrat gewählt:

Gurtnellen - Wahl in den Landrat gewählt

12:55 Uhr

Auch aus Sisikon ist das Ergebnis eingetroffen: Der einzige Kandidat, Theophil Zurfluh (FDP) wurde mit 68 Stimmen wiedergewählt.

12:49 Uhr

Die ersten Resultate sind da:

Flüelen - Wahl in den Landrat * bisher im Amt. gewählt abgewählt

12:48 Uhr

Folgende Entscheidungen sind bereits vor dem heutigen Wahltag gefallen:

Attinghausen: In stiller Wahl wurden die bisherigen Landräte Ruedy Zgraggen (CVP), Alois Zurfluh (CVP) und Markus Zurfluh (FDP) wiedergewählt.

In stiller Wahl wurden die bisherigen Landräte Ruedy Zgraggen (CVP), Alois Zurfluh (CVP) und Markus Zurfluh (FDP) wiedergewählt. Bauen: Andreas Gisler (CVP/neu) wurde bereits am 18. November in den Landrat gewählt.

Andreas Gisler (CVP/neu) wurde bereits am 18. November in den Landrat gewählt. Isenthal: Pirmin Bissig (CVP/neu) wurde bereits am 20. November in den Landrat gewählt.

Pirmin Bissig (CVP/neu) wurde bereits am 20. November in den Landrat gewählt. Seelisberg: André Hafner (FDP) wurde in stiller Wahl neu in den Landrat gewählt.

André Hafner (FDP) wurde in stiller Wahl neu in den Landrat gewählt. Silenen: Elias Epp (CVP/bisher), Daniel Müller (SVP/neu), Marcel Bachmann (FDP/bisher) und Roger Metry (parteilos/neu) wurden still in die Landrat gewählt.

Elias Epp (CVP/bisher), Daniel Müller (SVP/neu), Marcel Bachmann (FDP/bisher) und Roger Metry (parteilos/neu) wurden still in die Landrat gewählt. Wassen: Die bisherige Verena Walker (CVP) wurde ebenfalls still in die Landrat gewählt.

12:36 Uhr

Das erwartet Sie heute bei uns über die Urner Wahlen:

Live-Ticker mit laufend aktualisierten Resultaten

mit laufend aktualisierten Resultaten Die Bilder von allen gewählten Regierungs- und Landräten

von allen gewählten Regierungs- und Landräten Die Sitzverteilung im Landrat in grafischer Übersicht

im Landrat in grafischer Übersicht Reaktionen der Politiker direkt aus dem Rathaus in Altdorf

der Politiker direkt aus dem Rathaus in Altdorf Wahlanalyse unseres Redaktionsleiters Florian Arnold

12:25 Uhr

Landrat: Aktuell ist die CVP mit 22 Mandaten stärkste Kraft im Landrat, gefolgt von der FDP mit 18, der SVP mit 15, und SP/Grüne mit 9 Sitzen. Erstmals erfolgt die Wahl nach einem neuen System: Auf Geheiss des Bundesgerichts führte der Kanton vier Proporzgemeinden ein, die neu nach der Methode des doppelten Pukelsheim wählen. Es sind dies Altdorf, Bürglen, Erstfeld und Schattdorf. In den kleineren Gemeinden wird weiterhin im Majorz gewählt. Damit wird eine Ungerechtigkeit beseitigt, zumal bislang die Stimmen in den einzelnen Proporzgemeinden wegen deren unterschiedlicher Grösse nicht gleich viel Gewicht hatten.

12:15 Uhr

Bis wir die ersten Resultate erhalten, liefern wir Ihnen noch einige weitere Fakten:

Regierung: Weil keine Frau für einen Sitz in der Regierung kandidiert, dürfte Uri nach Luzern der zweite Zentralschweizer Kanton werden, der nur von Männern regiert wird. Als Nachfolger für die abtretenden Regierungsrätinnen Heidi Z'graggen (CVP) und Barbara Bär (FDP) nominierten die beiden Parteien Landwirt und Landrat Daniel Furrer (CVP) sowie Landrat und Jurist Georg Simmen (FDP). Wieder antreten werden Bildungsdirektor Beat Jörg und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (beide CVP), Baudirektor Roger Nager und Finanzdirektor Urs Janett (beide FDP) sowie Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (SP) als letzter Linker in einer Zentralschweizer Kantonsregierung. Die SVP will den Wiedereinzug in die Regierung mit Landrat und Landwirt Christian Arnold schaffen. Als «Wilder» kandidiert aus den Reihen der Partei Landratspräsident und Betriebswirtschafter Pascal Blöchlinger. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 19. April angesetzt.

12:07 Uhr

Bereits gestern hat die Volkswirtschaftsdirektion bekannt gegeben, dass die öffentliche Landammannfeier abgesagt wird. Sie hätte heute Abend in Bürglen stattgefunden. Grund dafür ist die Verbreitung des Corona-Virus.

12:00 Uhr

Nun sind auch die Urnen geschlossen. Die Stimmen wurden aber bereits vorher fleissig sortiert und ausgezählt, wie unsere Bilder aus Altdorf zeigen:

Umlehren der Wahlurne. Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 8. März 2020

11:45 Uhr

In 9 von 20 Gemeinden kommt es zum Kampfwahlen um die Landratssitze. In den restlichen 11 Gemeinden treten gleich viele Kandidaten an, wie Sitze zur Verfügung stehen. Insgesamt wollen 30 Urnerinnen und 90 Urner in den Landrat. 64 von ihnen werden es schaffen. Für die sieben Sitze in der Regierung treten neun Kandidaten an – allesamt Männer.

11:30 Uhr

Wir begrüssen Sie zum Urner «Super Sunday». Heute werden sowohl die 7 Sitze des Regierungsrates wie auch die 64 Sitze des Landrates neu besetzt. Die Wahllokale sind noch bis um 12 Uhr geöffnet. Wir erwarten erste Resultate aus den Gemeinden um zirka 13 Uhr. Für Sie tickert Jonas von Flüe. Reaktionen und Analysen liefern heute Florian Arnold, Markus Zwyssig, Christian Tschümperlin und Matthias Piazza.