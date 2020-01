Die Urner Grünen melden sich zurück Die nue lancierte Partei stellt für die Landratswahlen drei Kandidatinnen und einen Kandidaten.

Harriet Kluge, Andrea Scheuber, Raphael Walker und Eveline Lüönd (von links im Uhrzeigersinn) kandidieren für den Landrat. Bild: Quelle

(ml) Nach einigen Jahren mit eingeschränkter Aktivität haben vergangene Woche einige Urnerinnen und Urner beschlossen, die Grüne Partei neu zu lancieren. Sie treten gleich mit drei Frauen und einem Mann für die Landratswahlen an. In Flüelen bewirbt sich die Kulturmanagerin und pädagogische Mitarbeiterin der Stadt Luzern Andrea Scheuber um einen Sitz in der Legislative. Sie ist im vergangenen Jahr für den ehemaligen Landratspräsidenten Christoph Schillig, der wegen seines Wohnortwechsels aus dem Amt ausscheiden musste, nachgerutscht.

In Altdorf tritt der Software- und Produktentwickler Raphael Walker erneut an. Er ist aktuell Präsident der landrätlichen Baukommission. In Bürglen steht auf der gemeinsamen Liste mit SP, Juso und Gewerkschaften die Geologin Harriet Kluge, die seit vielen Jahren für die Alpen-Initiative arbeitet und in einem weiteren Pensum die Geschäftsstelle des VCS Uri betreut. In Schattdorf präsentieren die Grünen Eveline Lüönd, Programmleiterin von «Gesund ins Alter» der Gesundheitsförderung Uri und Co-Präsidentin der kantonalen Gleichstellungskommission. Ab dem 27. Januar ist unter www.smartvote.ch mehr über die Positionen der Kandidierenden zu erfahren.

Eveline Lüönd zur Präsidentin gewählt

An der Startsitzung der Urner Grünen vom 13.Januar war auch Luzian Franzini, Vizepräsident der Grünen Schweiz und Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz, anwesend. Dort wurde die 41-jährige Schattdorferin Eveline Lüönd zur neuen Präsidentin der Grünen Uri bestimmt. Der offizielle Neustart soll dann am 14. Mai erfolgen. Für die nationalen Abstimmungen vom 9. Februar empfehlen die Grünen ein doppeltes Ja.