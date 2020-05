Die Urner Schulen machen Theater Für die Schultheatertage Schwyz Uri sollen Schulklassen eigene Stücke entwickeln.

Szene aus dem Theater-Projekt «Arche» zum 15-jährigen Jubiläum der Pädagogischen Hochschule Schwyz 2019. Bild: PD

(pd/unp) Mit einem neuen Projekt fördert die Pädagogische Hochschule Schwyz (PHSZ) die Theaterpädagogik in den Schulen der Kantone Schwyz und Uri. Unterstützt wird sie dabei von den kantonalen Kulturkommissionen sowie zahlreichen Stiftungen und Sponsoren.

Theaterstücke zum Thema «Gegensatz» gesucht

Die Fachstelle Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule Schwyz hat die «1. Schultheatertage Schwyz Uri» lanciert. Alle Schulklassen in den Kantonen Schwyz und Uri, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse, sind eingeladen, an dem Projekt mitzuwirken und während des Schuljahres 2020/21 eigene Theaterstücke unter dem Motto «Gegensatz» zu entwickeln und aufzuführen. Bei der Umsetzung werden sie von Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen aus beiden Kantonen begleitet. Die Aufführungen finden an den eigenen Schulen statt und am Finale im Juni 2021 im Theatersaal der PHSZ. Die Teilnahme ist für die Schulen kostenlos und auf acht Klassen begrenzt. «Ziel dieser Schultheatertage Schwyz Uri ist es, Theaterpädagogik in die Schulen zu tragen und die Lehrpersonen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass unser Projekt bisher auf grosses Interesse stösst und viel Zustimmung erhält», lässt sich Annette Windlin, Leiterin der Fachstelle Theaterpädagogik der PHSZ, in einer Mitteilung der Hochschule zitieren.

Projekt erhält breite Unterstützung

Die Kulturkommissionen der Kantone Schwyz und Uri unterstützen das Projekt substanziell. Ausserdem werden die «1. Schultheatertage Schwyz Uri» von zahlreichen Stiftungen und Sponsoren grosszügig mitgetragen. Anmeldungen für die Schultheatertage werden ab sofort entgegengenommen und nach Eingangsdatum und Schulstufe berücksichtigt.