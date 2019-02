Video

Die Urner Skifahrerin Aline Danioth vermisst «S'Ässe vom Mami» – die Goldgewinnerin im Videobeitrag

Aline Danioth leistete gestern ihren Beitrag zur Goldmedaille im Teamevent an der Ski-WM in Are. Für die 20-jährige Urnerin war es der perfekte Start in den Grossanlass – am Sonntag steht sie noch im Slalom im Einsatz.