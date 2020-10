Die Urner Spielebox wird neu aufgelegt Nach dem grossen Erfolg der ersten Urner Spielebox im Jahr 2016 lanciert der Verein Urner Spielebox nun die zweite Ausgabe des einzigartigen Projekts mit komplett neuen Inhalten. Am Montag, 12. Oktober, wird die erste Spielebox der neuen Generation an die Ludothek Altdorf übergeben.

So sieht die neue Urner Spielebox aus, die ab sofort in ausgewählten Urner Geschäften erhältlich ist. Bild: PD/Blatthirsch GmbH

(sez) Wer im Jahr 2016 eine Urner Spielebox ergattern konnte, gehört zu den Glücklichen. Der Grund: Die erste Auflage des kultigen Spielesets mit acht Urner Spielen wie «Doof Gessler» oder «Uri lebt» war innert Wochen ausverkauft. Die Nachfrage nach den Spieleboxen blieb indes in den vergangenen Jahren ungebrochen. Nun bringt der Verein «Urner Spielebox» mit Carmen Werder, Cornel Betschart und Ralph Aschwanden eine komplett neu gestaltete, zweite Auflage der Spielebox auf den Markt. Unterstützt wird der Verein – wie schon in der ersten Ausgabe – durch den Urner Illustrator Diego Balli, wie der Verein Urner Spielebox in einer Medienmitteilung schreibt.

Uri spielerisch neu entdecken

Die Inhalte der zweiten Auflage sind komplett neu. Während Klassiker wie das «Urner Quiz» oder das «Geografie-Quiz» mit neuen Fragen daherkommen, wurden mehrere Spiele neu gestaltet. «Wir möchten mit der zweiten Spielebox insbesondere auch Kinder unter sechs Jahren ansprechen», erklärt Carmen Werder. «Unter anderem haben wir deshalb ein Domino mit der Sage der Teufelsbrücke gestaltet.» Und an Stelle des beliebten Seilbahn-Quartetts aus der ersten Spielebox kommen in der Neuauflage Urner Sportvereine zum Zug. Nicht fehlen darf hingegen das «Uri doppelt», das ausschliesslich mit Uristier-Bildern kreiert wurde.

Die Ludothek Altdorf erhält die erste Spielebox

An einer kleinen Feier am 12. Oktober 2020 wird der Verein die erste der neuen Spieleboxen der Ludothek Altdorf schenken. «Wir können uns keinen passenderen Ort und keinen passenderen Empfänger für die erste Spielebox 2020 vorstellen», sagt Cornel Betschart. Seit dem 5. Oktober sind die Spieleboxen auch in den Geschäften sowie online erhältlich. «Das passende Weihnachtsgeschenk für Urnerinnen und Urner sowie alle Freunde des Kantons Uri.» Und wer sich vor vier Jahren keine der ersten Spieleboxen sichern konnte, für den hat der Verein auch eine begrenzte Zahl an Spieleboxen 2016 nachdrucken lassen.