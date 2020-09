Diese Urnerinnen haben ihr Studium in Luzern abgeschlossen Die Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern sowie das Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern haben die Absolventen des Frühjahrssemesters bekanntgegeben.

An der Universität Luzern hat Mira Niederer aus Erstfeld ihren Bachelor in Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften abgeschlossen. Weiter hat Lisa-Maria Imholz aus Attinghausen ihr Bachelor-Studium Soziale Arbeit mit Vertiefung in Sozialpädagogik an der Hochschule Luzern erfolgreich beendet. Insgesamt haben diesen Sommer 117 Personen den Bachelor und drei Personen den Master in Sozialer Arbeit erreicht.