Diplomvergabe Vier Urnerinnen und Urner schliessen ihr Studium an der PH Luzern ab Weil keine Diplomfeier stattfinden konnte, haben die Absolventinnen und Absolventen der PH Luzern ihre Diplome per Post erhalten.

163 Absolventinnen und Absolventen erhalten diesen Januar ihre Diplome der Pädagogischen Hochschule Luzern – jedoch ohne wirkliche Diplomfeier. Diese wird erst im Sommer stattfinden, teilt die PH Luzern mit. Den Abgängerinnen und Abgänger der Studiengänge Kindergarten/Unterstufe, Primarschule, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II sowie Schulische Heilpädagogik wurden die Diplome deshalb zusammen mit einem Apéro-Paket per Post nach Hause geschickt.

Unter den 163 Abgängern befinden sich auch vier Urnerinnen und Urner: Véronique Bigler aus Bristen und Claudia Schuler aus Bürglen haben ihr Studium der Schulischen Heilpädagogik erfolgreich abgeschlossen. Sara Maria Steinegger aus Bürglen erhielt ihr Primarstufe-Diplom und Christof Bissig und Alessa Roeleven aus Altdorf schliessen den Studiengang Sekundarstufe ab.

Eine Gratulation der PH Luzern habe die Absolventinnen und Absolventen via Videobotschaft erreicht. Darin würdigt Kathrin Krammer, Rektorin der PH Luzern, dass sich die Diplomierten während der Ausbildung immer wieder auf neue Situationen einzustellen wussten. Reinhard Hölzl, Prorektor des Leistungsbereichs Ausbildung an der PH Luzern, hat diesen Ball laut Mitteilung in seiner Video-Ansprache aufgenommen und wünsche den Diplomierten nicht nur «viel Freude an der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern», sondern auch «Offenheit für Überraschungen, verbunden mit der Bereitschaft, immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen». (mah)