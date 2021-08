Diskussion in Göschenen So nachhaltig ist Strom aus den Alpen, oder eben nicht Nachhaltige Energien sind in Uri im Boom. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren über deren Zukunft am 7. September in Göschenen.

Der Schweizer Strommarkt ist im Umbruch. Dies wirft viele Fragen zur Zukunft der Energieproduktion in den Alpen auf: Wie nachhaltig ist Wasserkraft? Wie nachhaltig sind alternative Energietechnologien, wenn man ihren ganzen Lebenszyklus betrachtet? Wie sollte eine zukunftsträchtige Stromproduktion gesellschaftlich und politisch organisiert sein? Und inwiefern stehen lokale und überregionale Energiestrategien in Übereinstimmung oder im Widerspruch zueinander?

In den Alpenregionen wird viel Strom produziert. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 17. Januar 2017)

Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» und die Stiftung Alpines Energieforschungscenter Alpenforce wollen diese Fragen in einem offenen Dialog thematisieren. Sie organisieren dazu am Montag und Dienstag, 6. und 7. September 2021, in Göschenen eine öffentliche Tagung zum Thema «Wie nachhaltig ist Alpenstrom?». Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Praxis mit Inputreferaten und Podiumsdiskussionen.

Die Wasserkraft-Renaissance in Uri

Gegenwärtig beträgt der Anteil der Wasserkraft an der inländischen Stromproduktion laut dem Institut rund 57 Prozent, wobei fast zwei Drittel davon in den Bergkantonen Uri, Graubünden, Tessin und Wallis produziert werden. Die Wasserkraft war schon im ausgehenden 19. Jahrhundert Hoffnungsträger im Alpenland Schweiz. Mit imposanten Stauwerken in abgelegenen Bergtälern sollte die Stromversorgung der energiehungrigen Städte gespiesen werden.

Die Knappheit an fossiler Brennstoffe während der beiden Weltkriegen erhöhte die Nachfrage nach inländischer Energie und führte dazu, dass der Bau von Wasserkraftwerken bis in die 1970er-Jahre massiv boomte. Dazu wurden ganze Täler und Dörfer geflutet.

Mit der Wende zu erneuerbaren Ressourcen und dem nationalen Entscheid zum Atomausstieg hat die Wasserkraft nun nochmals an Bedeutung gewonnen. Seit 2009 werden erneuerbaren Energien mit der kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) gefördert. Mit dem Energiegesetz von 2017 wurde der Ausbau der KEV für Fotovoltaik, Windenergie, Biomasse und Kleinwasserkraftwerke sowie eine temporäre Förderung von Grosswasserkraftwerken beschlossen.

Dies führte insbesondere in Uri zu einem zweiten, kleinen Boom der Wasserkraft: Im Gotthardkanton entstanden in vergangenen rund 15 Jahren mehrere neue Wasserkraftwerke, zudem wurden bestehende erneuert und ausgebaut. Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, doch wie soll es mit der Stromproduktion in den Alpen weitergehen? Wo sind die Grenzen aus Sicht der Umweltbewegungen, der Finanzierbarkeit oder gesellschaftlichen Akzeptanz?

Podiumsdiskussion und Exkursion

Um diese Fragen zu erörtern, stehen am 6. September in der Aula elf-elf in Göschenen mehrere Inputreferate und zwei Podiumsdiskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Energiegesellschaften, der Wissenschaft und Urner Behörden auf dem Programm. Einerseits geht es dabei um die Infrastrukturbauten der erneuerbaren Energieproduktion. Die Teilnehmenden diskutieren, welche Energietechnologien im Alpenraum besonders geeignet sind, wie nachhaltig sie im Endeffekt wirklich sind und wie realistisch ihre Umsetzung aus technischer, politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer und rechtlicher Perspektive sind.

Andererseits werden sich die Teilnehmenden über lokale respektive überregionale Zukunftsvisionen zur nachhaltigen Stromversorgung austauschen. Am Dienstag, 7. September 2021, steht zudem eine gemeinsame Wanderung zum Stausee in der Göscheneralp mit verschiedenen Kurzinputs auf dem Programm. (nke)