Diverse Bauprojekte stehen in Erstfeld an

(gw) Die Wasserversorgung mit 4,7 Millionen Franken massiv verschuldet. «Deshalb war geplant, dass die Gemeinde uns mit einem Dotationskapital von 2 Millionen Franken aushilft, dem die Bürger an der Urne aber zuerst zustimmen müssen. Um den Eigenfinanzierungsgrad zu erhöhen, planten wir für die nächsten sieben Jahre die Grundgebühr um zusätzliche 150 Franken pro Wohnung erhöhen», sagte Verwaltungsratspräsidentin der Gemeindewerke, Karin Gaiser. Damit war aber der Preisüberwacher nicht einverstanden. Er anerkennt aber die Notwendigkeit der finanziellen Sanierung der Wasserversorgung und schlägt vor, eine neue Grundgebühr von 100 Franken pro Anschluss und Liegenschaft zu verlangen. «Die Gemeindewerke und auch der Gemeinderat können damit leben, auch wenn das Ziel damit weniger schnell erreicht wird», so Karin Gaiser. Die Gemeindewerke werden an der nächsten Gemeindeversammlung einen entsprechenden Antrag dem Volk vorlegen.