Dorffest Wegen zu kurzer Vorlaufzeit: Alpabzug Wassen muss erneut abgesagt werden Das grosse Älpler- und Dorffest mit Alpabfahrt und viel Folklore kann auch dieses Jahr nicht stattfinden.

So präsentierte sich der Alpabzug in Wassen vor drei Jahren, als er das letzte Mal mit Dorffest und Rahmenprogramm gefeiert werden konnte. Bild: Urs Hanhart (Wassen, 14. September 2019)

Jedes Jahr im September ziehen die Älpler der Alpgenossenschaft Hinterfeld mit den Kühen und Rindern von der Sommeralp ins Tal. Nach coronabedingtem Unterbruch von drei Jahren hätte dieses Jahr am 10. September eigentlich der sechste Alpabzug mit Rahmenprogramm in Wassen stattfinden sollen. Nun zwingt die anhaltende Trockenheit und die daraus entstandene Futterknappheit die Älpler, die Alp Hinterfeld im Meiental bereits eine Woche früher, also am 3. September, zu verlassen.

Aus diesem Grund hat das Organisationskomitee unter der Leitung von alt Ständerat Isidor Baumann-Karli nun in Absprache mit der Alpgenossenschaft Hinterfeld «schweren Herzens» entscheiden müssen, den diesjährigen Alpabzug Wassen mit Rahmenprogramm und Dorffest abzusagen, wie das OK in einer Mitteilung schreibt.

Zu wenig Zeit für Dorffest mit Rahmenprogramm

Rund um den traditionellen Alpabzug wurde jeweils ein Dorffest mit Älpler-, Bauern- und Handwerksmarkt, Dorfrundgang, Unterhaltungen, Freiluft-Schaukäserei, Festwirtschaft, Volksmusik, Betruferin, Alphornbläsern, Fahnenschwingern, Jodlern, Tryychlern und so weiter organisiert.

Nach umfangreichen Abklärungen bei verschiedenen Partnern und Helferinnen und Helfern sei das OK zum Schluss gekommen, dass die rund 90 Personen und die verschiedenen Engagements, welche hinsichtlich eines interessanten Rahmenprogramms organisiert werden müssen, innerhalb dieser zu kurzen Vorlaufzeit nicht mehr verfügbar sind.

«Alle hoffen, dass der traditionelle und urchige Brauchtumsanlass im September 2023 endlich wieder durchgeführt werden kann», heisst es in der Mitteilung weiter. Das OK danke allen treuen Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie der ganzen Bevölkerung für die entgegengebrachte Sympathie und das Verständnis. «Es lebe der Alpabzug Wassen 2023!» (eca)