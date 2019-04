Dorfstrasse in Schattdorf ist für zwei Tage gesperrt Am kommenden Montag und Dienstag, 7. und 8. April, werden an der Dorfstrasse Belagsarbeiten durchgeführt. Der private Motorenverkehr sowie der Linienbus werden umgeleitet.

(pd/ml) Vom Montag, 8. April, 5 Uhr, bis Dienstag, 9. April, 24 Uhr, ist die Dorfstrasse infolge Belagsarbeiten gesperrt. Auf dem Abschnitt Schächenkapelle bis Coop werden Belagsarbeiten ausgeführt. Aus Platzgründen wird die Dorfstrasse für den privaten Motorenverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Adlergarten- und Gotthardstrasse umgeleitet. Die Deckbelagsarbeiten am Dienstag können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden, andernfalls verschieben sie sich auf den nächsten schönen Tag, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Schattdorf.

Der Linienbus wird via Gotthardstrasse geführt. Die Haltestellen Grund/Schattdorf Dorf und Adlergarten werden an diesem Tag an die Gotthardstrasse verlegt. Fussgänger können den Baustellenbereich mit Vorsicht und auf Umwegen umgehen. Bei Notfällen ist für die Blaulichtorganisationen die Durchfahrt jederzeit gewährleistet.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Signalisationen zu beachten und den Anweisungen des Verkehrsdienstes Folge zu leisten. Die Gemeinde Schattdorf dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.