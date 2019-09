Drei Chöre treten auf einer Bühne auf Zum Bettag haben fünf verschiedene Chöre in der Pfarrkirche St. Martin in Altdorf gesungen.

180 Sänger und viele Besucher füllten am Bettag die Pfarrkirche in Altdorf. (Bild: PD)

(jb)

Immer am Bettag ruft der Verband der Chöre Innerschweiz zum Bettagskonzert in einer Gemeinde der Innerschweiz. Aufgrund seines 125-Jahr-Jubiläums war der Männerchor Harmonie Altdorf in diesem Jahr Veranstalter. Felix J. Arnold vom Verband begrüsste die ungefähr 180 Sänger und eine grosse Anzahl Zuhörer zu diesem ausserordentlich vielseitigen Konzert. Einen besonderen Willkommensgruss richtete Regierungsrat Beat Jörg an die Teilnehmer. Er wies darauf hin, wie bedeutungsvoll das Singen in unserer Zeit ist, dass es gepflegt werden sollte und wie auch grosse Musiker sich von der Urner Landschaft inspirieren liessen. Er hiess alle Anwesenden im Namen des Regierungsrates im «schönen Musikkanton – Uri» willkommen.

Der Auftakt zum Konzert war dem jubilierenden Männerchor Harmonie Altdorf vorbehalten. Mit dem Jägerlied, das wohl echt in die Herbstzeit hineinpasste, wurde der Reigen der Lieder eröffnet. Danach war es das vom Chor vorgetragene Lied «Freude am Leben», gute Stimmung in die ganze Zuhörerrunde brachte.

«Perlen» begeisterten mit Volksliedern

Eine Neuheit war das Zusammenwirken der beiden Zuger Chöre Zug und Cham mit der Harmonie Altdorf beim Lied «Auf Flügeln des Gesanges». Das gewaltige Stimmvolumen der drei Chöre beeindruckte besonders im grossen Raum der Altdorfer Pfarrkirche. Die beiden Zuger Chöre ergänzten nun ihr Programm mit zwei weiteren Liedern von Franz Schubert.

In eine ganz andere musikalische Richtung ging der Auftritt der «Perlen», ein Luzerner Frauenchor, der ursprüngliche, bekannte und unbekannte Volkslieder und aktuelle Neuschöpfungen wie zum Beispiel das Lied: «Für Frauen ist das kein Problem» sangen. Die Lieder zeigten die Vielfalt und die freundliche, feine Ausstrahlung des Gesanges durch einen reinen Frauenchor.

Projektchor sang Lieder aus Osteuropa

In eine ganz neue Welt führte der Luzerner Projektchor Riga. Ein Chor, der aus einem Gesangsprojekt entstanden ist. Einige Vorproben haben in der Schweiz stattgefunden, danach gingen die Teilnehmer in ein Musiklager, um sich lettische Lieder anzueignen, mit welchen sie in der Hauptstadt Lettlands – Riga – auftraten.

Als fünfter Chor traten die Luzerner Sängerknaben auf. Mit rund 60 jugendlichen Sängern brachten sie die musikalische Welt der Kirche zum Klingen. Die Betrufmesse von Eberhard Rex mit den Liedteilen von Betruf-Kyrie-Gloria-Sanctus-Anus Dei und Stadtsegen begleitet von vier Alphornbläsern war wirklich eine Meisterleistung dieser jungen Sänger und ein musikalischer Ohrenschmaus für alle Anwesenden. Dies zeigte sich auch am grossen, lang andauernden Applaus, der ihnen zuteil wurde.

Die Urner Bevölkerung hat eine musikalische Sonderstunde in der Pfarrkirche St.Martin erlebt, dies in der Vielseitigkeit der Vorträge, in der Art der Gestaltung und des Gesanges. Es gebührt ein Dank dem Männerchor Harmonie Altdorf für die Organisation dieses Anlasses, der mit einem offenen Apéro für die ganze Bevölkerung auf dem Kirchplatz in Altdorf endete.