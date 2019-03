Drei Fahrer des VMC Erstfeld werden ins U-17-Nationalkader befördert Der Velo-Moto-Club Erstfeld kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Der Vorstand wurde neu von sechs auf sieben Mitglieder aufgestockt. Als neues Vorstandsmitglied wurde Peter Imholz gewählt. Geni Wipfli

Die erfolgreichen Radsportler Josias Wicki, Selina Indergand, Fabian Imholz, Svenia Frei, Sven Gerig, Präsident Walti Tresch und das neue Vorstandsmitglied Peter Imholz (von links). (Bild: Geni Wipfli, Erstfeld, 16. März 2019)

Am Samstag, 16. März, durfte Präsident Walti Tresch 43 Vereinsmitglieder und zwei Gäste zur 105. GV des VMC Erstfeld im Vereinslokal Hotel Albert willkommen heissen. Er liess das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Es war ein ruhiges, aber erfolgreiches Jahr.

Zu den Höhepunkten zählte er den Vereinsausflug auf die Rennbahn Oerlikon mit der Präsentation der historischen Rennfahrzeuge und die Zweitagestour nach Krummenau. Auch an der Jubiläumsfeier 100 Jahre VMC Spiringen durfte eine Delegation vom VMC Erstfeld teilnehmen. Dem Sportbericht, der von den Rennfahrerinnen und Rennfahrer teilweise selber via Videoproduktion selber vorgetragen wurde, wollte er nicht vorgreifen.

Elena Frei feiert grosse Erfolge

Anhand einer Videopräsentation durften die erfolgreichen Radsportler ihre Erfolge selber vortragen. Bei der jüngsten Kategorie U 9 war Mattia Frei im Einsatz. Bei den EKZ-Cuprennen war er immer in den Top-Ten. An den EWA-Cuprennen stand er auf dem Podest und in Silenen wurde er Innerschweizer Meister bei den Bikern. Grosse Erfolge feierte Elena Frei in der U 11-Kategorie. Weil sie in einem Trainingslager weilte, konnte sie nicht persönlich anwesend sein. Sie gewann die Gesamtwertung des EWA-Cups und die Gesamtwertung des nationalen EKZ-Bike-Cups. Sie siegte auch am Swiss-Bike-Cup und wurde U 11-Innerschweizer-Meisterin bei den Bikern. In der U 13-Kategorie war Josias Wicki im Einsatz. In der ersten Saison sammelte Josias wertvolle Erfahrungen. Ebenso auch Svenja Frei und Selina Indergand, die an den Swiss-Bike-Rennen in der U 15-Kategorie schon beachtliche Resultate erzielt hatten.

In der U 15-Kategorie gewann Fabian Imholz alle EWA-Cuprennen, entschied zu seinen Gunsten das Strassenrennen in Einsiedeln und wurde Bronzenmedaillengewinner an der Strassen-Schweizer-Meisterschaft. Zudem erreichte er den 10. Rang im Gesamtklassement des Swiss-Bike-Cups. Als einer der jüngsten Teilnehmer durfte er auch an der Jugend-EM in Italien teilnehmen und Erfahrungen sammeln. Er wurde ins U 17-Nationalkader befördert. Ebenfalls neu im U 17-Nationalkader ist Sven Gerig. Er konnte sich an den Swiss-Bike-Cuprennen immer in den Top-Ten klassieren.

Neu im VMC Erstfeld sind die Geschwister Lorena und Cyrill Leu. Lorena wurde 2018 Schweizermeisterin auf der Strasse. Sie wird 2019 in der U 17-Kategorie starten und wurde auch in die Nationalmannschaft aufgenommen. Auch Cyrill Leu zeigte gute Resultate. Er wurde Dritter beim Strassenrennen in Mendrisio. Nicht mehr ins Renngeschehen eingreifen konnte Elia Herger, der gesundheitliche Probleme hatte und seine Lehre begann.

Mitgliederbestand bleibt gleich

Kassier Rolf Infanger konnte eine ausgeglichene Jahresrechnung präsentieren. Da fünf Austritte fünf Neueintritten gegenüberstehen, bleibt der Bestand von 213 Vereinsmitgliedern unverändert. Der Mitgliederbeitrag wird bei 20 Franken belassen. Präsident Walti Tresch, Vize-Präsident Hermann Walker, Kassier Rolf Infanger und Beisitzer Gustav Schuler wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Peter Imholz als Beisitzer gewählt. Somit zählt der Vorstand des VMC Erstfeld sieben Mitglieder. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden der Fähnrich Gustav Schuler und die Rechnungsrevisoren Jürg Sommer und Gery Risi.

Auch 2019 hat der VMC Erstfeld einiges geplant. Teilgenommen wird an allen Veranstaltungen des Urner Rad- und Motorfahrerverband (SRB). Die EWA-Cuprennen beginnen am 8. Mai. Das SRB Uri-Rennfahrerlager findet vom 28. April bis 3. Mai in Italien statt. Am 26. Mai kann der SRB Uri das 100-jährige Jubiläum in Seedorf feiern und am 30. Mai findet das 65. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen statt. Am 22. und 23. Juni ist das Swiss-Bike-Cuprennen in Andermatt und am 7. September das Bikerennen in Silenen. Die Zweitasgetour führt am 21. und 22. September nach Krummenau und via Klausenpass zurück nach Erstfeld. Die Rennsaison auf der offenen Rennbahn in Oerlikon beginnt am 7. Mai. Der Vereinsausflug ist am 6. August.