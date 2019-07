Drei Urner Biker sind für die EM selektioniert Linda und Reto Indergand sowie Fabio Püntener starten definitiv an der Europameisterschaft in Tschechien. Insgesamt besteht das Kader von Swiss Cycling aus 33 Athleten. Josef Mulle

Die Urner Fabio Püntener (links) und Reto Indergand vertreten die Schweiz an der Mountainbike-Europameisterschaft. (Bild: PD)

Im tschechischen Brno (Brünn) werden vom 25. bis zum 28. Juli die Mountainbike-Europameister ermittelt. Swiss Cycling ist an diesem kontinentalen Gipfeltreffen mit einem hochkarätigen Ensemble vertreten.

Die Schweizer Equipe umfasst 33 Athletinnen und Athleten. In den Kategorien Frauen Elite, Frauen U23 und Männer Elite kann die Schweiz mit Jolanda Neff, Sina Frei und Lars Forster die Titelverteidiger stellen.

Fabio Püntener hält mit Weltelite mit

Mit Linda Indergand ist der Kanton Uri auch bei den Rennen der Frauen in Brünn vertreten. (Bild: PD)

Ob Nino Schurter die Europameisterschaften bestreiten wird, entscheidet er nach den Weltcup-Rennen im französischen Les Gets (12. bis 14. Juli). Verzichtet der Olympiasieger auf die Teilnahme, rückt an seiner Stelle Simon Vitzthum ins Aufgebot.

Mathias Flückiger, der Weltcupsieger von Albstadt, verzichtet definitiv auf die Europameisterschaften. Selektioniert und ganz sicher dabei sind die Urner Bike-Aushängschilder Linda und Reto Indergand bei der Elite sowie Fabio Püntener in der U23 Kategorie. Der Silener, der übrigens auch an der Lehrabschlussprüfung als Polymechaniker mit der Traumnote von 5,6 brillierte, holte sich die Qualifikation vergangene Woche am Weltcup in Andorra, wo er als gesamt 13. mitten in die Weltelite gefahren ist.

Das Schweizer Team wird betreut durch die Nationaltrainer Edi Telser (Frauen), Bruno Diethelm (Männer Elite/U23) sowie Martin Gujan (Männer U19).