Drei Urner fahren aufs Podest Beim vierten Proffix Swiss Bike Cup in Leukerbad erreichten drei Urner Elite-und U23-Fahrerinnen und -Fahrer Podestplätze. Auch der Nachwuchs brillierte im Walliser Kurort mit ausgezeichneten Vorstellungen. Josef Mulle

Melanie Tresch (rechts) erzielte ihren ersten Podestplatz an einem Swiss-Cup-Rennen. (Bild: PD)

Die Sportarena in Leukerbad bot die ideale Infrastruktur für Start und Ziel am Swiss Bike Cup, ausgetragen am Wochenende vom 15. und 16. Juni. Das Gelände verlangte von den Athleten aufgrund der Höhenlage und der Anstiege einiges ab und bevorteilte die Kletterspezialisten gegenüber den eher technisch beschlagenen Athleten.

Die Urner Delegation hatte mit der Streckenführung überhaupt keine Mühe. So überraschte bereits U23-Fahrerin Melanie Tresch mit dem 3. Kategorienplatz die Fachwelt. Die frischgebackene Urner Kauffrau zeigte sich nach dem Lehrabschlussstress wie befreit und verpasste sogar in der Overallwertung eine Top-Ten-Klassierung nur ganz knapp.

Das gleiche Resultat erreichte der zweite Urner Lehrabgänger, der Polymechaniker Fabio Püntener, jb Brunex Felt Factory Team. Seine Leistung brachte ihn in der Kategorie U23 auf den 5. Rang. Roman Zberg, VMC Silenen, fuhr in der Juniorenkategorie auf den sehr guten 26. Platz.

Reto Indergand fährt auf den 2. Platz

In Abwesenheit des Führenden des Proffix Cups, Mathias Flückiger, waren alle Augen auf den Topfavoriten, Jordan Sarrou vom Team Absolut Absalon, und auf das BMC-Duo Reto Indergand und Lukas Flückiger gerichtet. Bereits in der zweiten Runde konnte sich der Franzose Sarrou vom Rest des Feldes lösen und einen ungefährdeten Sieg nach Hause fahren. Dahinter bildete sich mit Reto Indergand und Vital Albin ein Verfolgerduo, das in der vierten Runde durch Lukas Flückiger ergänzt wurde.

Die beiden BMC-Fahrer Indergand und Flückiger bestimmten in der Folge die Pace, und dem Urner gelang es dann in der letzten Abfahrt, Flückiger stehen zu lassen und einen viel umjubelten 2. Platz zu realisieren. Anschliessend an die Siegerehrung wurde Reto Indergand in das Trikots des Gesamtführenden des Cups eingekleidet. Auch die Interviews und die Zeitungsmeldungen gingen online, dass der Urner bei seinem Heimrennen im Leadertrikot am Start erscheinen werde.

Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, denn aufgrund des neuen Reglementes, dass in diesem Jahr nur drei Rennen für das Gesamtklassement bei den Elitekategorien zählen, Indergand aber bereits das vierte Rennen bestritt, musste er das Trikot des Gesamtführenden wieder abgeben. Er sagte mit einem Augenzwinkern:

«Ich habe mich sehr gefreut über das Leadertrikot und natürlich noch mehr, dieses beim Heimrennen in Andermatt dann zu präsentieren. Jetzt hoffe ich einfach, dass nicht Mathias Flückiger mit ‹Hopp Reto!›-Rufen überhäuft wird»

Bereits von der Presse umlagert, der vermeintliche Gesamtführende Reto Indergand. (Bild: PD)

Bei den Damen siegte die Toggenburgerin Ramona Forchini. «Es ist eine ganz spezielle Strecke hier in Leukerbad. Vor allem der Aufstieg zu Beginn der Runde ist jeweils sehr happig», sagte sie.

Nachwuchs für das Rennen in Andermatt gerüstet

Beim Bikefestival in Andermatt am Wochenende vom 29. und 30. Juni wird auch der Schweizer Nachwuchs eine Startgelegenheit erhalten. Die Resultate von Leukerbad der Urner Nachwuchsbiker lassen hoffen, dass beim Heimrennen in Andermatt ebenfalls viele Spitzenergebnisse vom heimischen Publikum bejubelt werden können.

In der Kategorie Rock Mädchen führt zurzeit kein Weg an Elena Frei, VMC Erstfeld, vorbei. Das unbestrittene Talent der IG Radsport Uri realisierte in Leukerbad wiederum einen Start-Ziel-Sieg und wird das Heimrennen als Gesamtleaderin in Angriff nehmen.

Elena Frei zuoberst auf dem Podest. (Bild: PD)

In der Kategorie Mega stellte sich aus Urner Sicht nur Aline Epp an die Startlinie, teilte aber ihre Kräfte sehr gut ein und konnte so den ausgezeichneten 7. Platz herausfahren. Urner Frauen Power war vor allem in der Kategorie Hard Mädchen angesagt, in der Lorena Leu, VMC Erstfeld, für ihre gute Leistung mit dem 8. Rang belohnt wurde und Delia da Mocogno mit dem 11. Rang ebenfalls für ein top Ergebnis besorgt war. Bei den Knaben der gleichen Kategorie zeigte Sven Gerig wie schon die ganze Saison einen ausgezeichneten Bikesport. Er beendete das Rennen auf dem guten 17. Rang. Nick Küttel (Rang 21), Bissig Marco (40), Imholz Fabian (50) sowie Erni Colin (51) rundeten die guten Leistungen zusätzlich ab.

Betreut wurden die IG-Fahrer von den beiden Trainern Christian Zberg und Bruno Küttel, die im Anschluss ebenfalls das Rennen noch bestritten. Bruno Küttel erreichte bei den Fun Senioren den 8., Christian Zberg bei den Fun Herren den 4. Rang.