Andermatt Drei Verletzte nach einem Auffahrunfall Drei Personen haben sich bei einem Auffahrunfall auf der Oberalpstrasse leicht verletzt. Der Unfall führt zu einem Sachschaden von 15'000 Franken.

Am Mittwoch, 20. Oktober, kurz nach 12 Uhr, kam es auf der Oberalpstrasse zu einem Auffahrunfall. Ein Luzerner Autofahrer war in Richtung Passhöhe unterwegs und bremste ab, was der hintere Autofahrer mit Graubündner Kontrollschildern laut Mitteilung der Kantonspolizei Uri aber zu spät bemerkt habe.

Der Luzerner Fahrzeuglenker, seine Mitfahrerin sowie die Beifahrerin des Bündner Personenwagens zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht. Der Sachschaden des Unfalls belaufe sich auf rund 15'000 Franken. (mah)