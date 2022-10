Du bisch vo Neues regionales Wissensspiel sucht die «Super-Urnerin» oder den «Super-Urner» Nach Zug und Luzern gibt es das Spiel «Du bisch vo» nun auch in einer Urner Version. Rund 100 Fragen, die darin beantwortet werden müssen, stammen aus der Urner Bevölkerung selber.

«Du bisch vo» ist eine Mischung aus Leiterlispiel und Quiz. Bild: PD

Bei Spielen in gemütlicher Runde können Familie, Freunde und vor allem auch Kinder fernab von Handy und Tablet lustige Momente im sozialen Umfeld erleben. Zudem fördert das Spielen die Kreativität, die Fantasie, das Denkvermögen und teilweise auch das Wissen.

Nun kann man mit einem neuen Spiel seine Kenntnisse über den Kanton Uri testen und fördern. Nachdem die Macher des regionalen Wissensspiels «Du bisch vo» im September je eine Ausgabe über den Kanton Luzern und den Kanton Zug auf den Markt gebracht haben, legen sie nun mit dem Wissensspiel über den Kanton Uri nach.

Mit «Urner Talern» schnellstmöglich ins Ziel

Die Macher des Spiels haben im Frühling die Urner Bevölkerung dazu aufgerufen, Fragen über Uri einzureichen und so aktiv am Entstehungsprozess von «Du bisch vo Uri» teilzunehmen. «Die Teilnahme war sehr hoch», so André Tschumper, Leiter Produktentwicklung der Unique Gaming Partners AG. So habe man in der Edition knapp 100 der eingereichten Fragen im Spiel integrieren können. Insgesamt umfasst das Spiel 600 Fragen über Uri und die Schweiz.

«Du bisch vo» gibt’s jetzt auch in einer Urner Edition. Bild: PD

Ab sofort kann also die Suche nach der schlausten Urnerin und dem schlausten Urner losgehen. «Du bisch vo» eignet sich für zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von acht Jahren. Dabei gibt es am Ende nicht nur eine Gewinnerin oder Gewinner, sondern deren zwei. «Das macht das Spiel für die ganze Familie extrem interessant», so die Macher.

«Du bisch vo» ist eine Mischung aus Leiterlispiel und einem Quiz. Dessen Ziel ist es, als Erster oder Erste das Zielfeld auf dem Spielbrett zu erreichen und dabei so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten. Mit jeder richtigen Antwort erhält die Spielerin oder der Spieler «Urner Taler» als Belohnung. Wer zuerst im Ziel ist, darf sich «der oder die schnellste Urner oder Urnerin» nennen, wer am meisten Taler gesammelt hat, ist «der oder die schlauste Urner oder Urnerin». Ist beides dieselbe Person, darf sich diese «Super-Urnerin» oder «Super-Urner» nennen.

Die Macher von «Du bisch vo» haben das Spielprinzip 2020 während des ersten Lockdowns 2020 entwickelt und im vergangenen Jahr die ersten sechs regionalen Editionen lanciert. Dabei sei die Aufgabenstellung doch «alles andere als einfach» gewesen. «Es sollte ein Spiel werden mit einfach zu verstehenden Regeln, Spielspass für Erwachsene und Kinder zugleich bedeuten – und es musste auf jeden Fall einen regionalen Charakter aufweisen», so Tschumper. Er sei stolz auf das Team, welches das neue regionale Wissensspiel «in Rekordzeit entwickelt, getestet und umgesetzt» hat.