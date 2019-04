Duo Hommage überzeugt in Altdorf mit einfühlsamen Gitarrenklängen Annette Démarais und Georg Della Pietra haben am vergangenen Sonntag Lieder von Dieter Wiesmann wiedergegeben.

Georg Della Pietra und Annette Démarais gaben am Sonntag in Altdorf ein Konzert. (Bild: PD, 7. April 2019)

(pd/pz) Vergangenen Sonntag, 7. April, um 17 Uhr fand in der Galerie Zeitpunkt in Altdorf ein einzigartiges Konzert statt. Wer gerne auf Perlensuche geht, der wurde dreimal belohnt: von Annettes Démarais wunderbaren Stimme, von Georg Della Pietras musikalischen, einfühlsamen Gitarrenspiel und den tiefgründigen, manchmal auch traurigen Liedern Dieter Wiesmanns.

Georg Della Pietra und Annette Démarais haben sich zum Duo Hommage zusammengefunden und interpretieren mit ihrem Programm «De Irischi Wind» die schönsten Lieder von Dieter Wiesmann.

Georg Della Pietra hat starke Verbindung zu Uri

Annette Démarais ist ein Ausnahmetalent, sie singt nicht nur wunderschön, sie meistert auch die Gitarre, sie entlockt der Violine irische Folks-Töne und das Akkordeon spielt sie mit viel Energie. Sie haucht den Liedern von Dieter Wiesmann neues Leben ein und trägt dazu bei, dass diese Lieder nicht in Vergessenheit geraten. Georg Della Pietra ist kein Unbekannter in Altdorf. Er verbrachte hier seine Kindheit und absolvierte die Kantonale Mittelschule Uri.

Die Galerie Zeitpunkt an der Attinghauserstrasse 28 in Altdorf – geschmückt mit Bildern aus den Jahren 1998 bis 2012 des Urner Künstlers Werner Kaspar Huber – bildete einen gediegenen Rahmen für diesen musikalischen und besinnlichen Anlass. Nächstes Wochenende gastiert das Duo Hommage an der Künstlerbörse in Thun.