E-Bike-Fahrerin verunfallt in Seedorf tödlich Eine 43-jährige Frau stürzte am Montagmorgen aus unbekannten Gründen im Bereich Stotzigen rund 350 Meter in die Tiefe.

(sok) Am Montagmorgen fuhren zwei E-Bike-Lenkerinnen auf der Gitschentalstrasse talwärts und machten beim Ausstellplatz nach dem Tunnel im Bereich Stotzigen einen kurzen Halt. Bei der Wegfahrt verlor eine Fahrerin aus derzeit unbekannten Gründen das Gleichgewicht und stürzte über den Strassenrand rund 350 Meter tief in steil abfallendes Gelände, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte. Die verunglückte 43-jährige Frau konnte durch die Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz nur noch leblos geborgen werden.



Im Einsatz standen die Alpine Rettung Schweiz, die Rega, ein Bestattungsunternehmen, das Institut für Rechtsmedizin, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.