E-Biker testen in Flüelen ihre Fahrsicherheit Elektrovelos sind im Trend. Mit der wachsenden Verbreitung nehmen aber auch die Unfälle mit E-Bikes zu. Für Pro Senectute Uri Grund genug, zusammen mit der Polizei einen Fahrsicherheitskurs durchzuführen.

Die Kursteilnehmer testen auf dem Werkhofareal in Flüelen an acht verschiedenen Posten ihre Sicherheit auf dem Elektrovelo. (Bild: PD)

(pd/RIN) 13 Elektrovelofahrer trafen sich kürzlich zum Fahrsicherheitstraining auf dem Werkhofareal der Bereitschafts- und Verkehrspolizei in Flüelen. Marianne Arnold von Pro Senectute Uri durfte die Teilnehmer begrüssen. «Im vergangenen Jahr sind gesamtschweizerisch über 111 000 Elektrovelos verkauft worden», so Arnold. «Das entspricht einer Zunahme von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.» Umso wichtiger sei es, dass der sichere Umgang und das richtige Verhalten auf den Elektrobikes trainiert werden.

Toni Baumann, Ressortchef der Verkehrs- und Sicherheitsinstruktion, ging im theoretischen Teil zu Beginn des Kurses auf gefährliche Strassensituationen ein und frischte so manche in Vergessenheit geratene Verkehrsregel wieder auf. «Die E-Bikes sollen auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. Es muss jedem wohl auf dem Velo sein», betont Baumann. «Das Tragen eines Helms gehört genauso zur Sicherheit, wie sich selber sichtbar zu machen, indem helle oder reflektierende Kleider getragen werden.»

Slalom, Vollbremsung und Hindernisposten gemeistert

Im anschliessenden praktischen Teil wurde die Fahrtechnik an acht verschiedenen Posten trainiert. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, exakt auf einer Linie zu fahren. «Nicht auf den Boden schauen! Die Blickrichtung immer nach vorne richten, nur so haltet man die Balance. Das ist vorausschauendes Fahren», erklärt Baumann. Bei weiteren Posten konnten die Kursteilnehmer Slalom fahren, eine Vollbremsung üben und die meisten trauten sich auch, einen Posten mit einem Hindernis zu überqueren. «Man glaubt, man habe das Velo voll im Griff und merkt dann plötzlich, dass es gar nicht so einfach ist, das Gleichgewicht zu halten, wenn ein Hindernis im Weg steht», so Baumann weiter. Auch das Kurvenfahren bereitete Kopfschütteln. Die Teilnehmer merkten, dass die Kurven nicht auf beide Seiten gleich gut zu fahren sind.

So mancher E-Biker durfte sich am Ende des Parcours stolz an kleinen Fortschritten erfreuen. Das spielerische Fahrtraining machte offensichtlich grossen Spass. Nach einer kleinen Stärkung wurden noch verschiedene Einstellungen an einigen Sattelpositionen vorgenommen, um danach die erlernte Sicherheit auf einer Tour durch den Urner Talboden anzuwenden. Das Befahren des Kreisels, Überqueren der Gleise, Bremsen auf unbefestigtem Boden, Berganfahren und Bremsen im Gefälle wurden in der Praxis geübt. «Dieser Fahrsicherheitskurs hat mir sehr viel gebracht», sagt einer der Teilnehmer. «Ich weiss jetzt, wo meine Schwächen sind und wie ich mit etwas Training mein Gleichgewicht und meine Fahrsicherheit stärken kann.»

Der Fahrsicherheitskurs wird voraussichtlich auch im nächsten Jahr wieder im Kursprogramm von Pro Senectute ausgeschrieben und in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Uri durchgeführt.