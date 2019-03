Eggberge sind vorübergehend ohne Strom Der Föhnsturm in der Nacht auf Donnerstag hat Konsequenzen für die Bewohner der Eggberge. Die Stromversorgung bleibt voraussichtlich bis am späteren Vormittag unterbrochen.

Auf den Eggbergen ist zurzeit die Stromversorgung unterbrochen. (Bild: PD)

(pd/bar) Der Föhnsturm hat auf den Bürgler Bergen die 15‘000-Volt-Stromleitung beschädigt. Wie es auf Anfrage beim EW Altdorf heisst, sind 10 Mitarbeiter des EW Altdorf zurzeit daran, den Schaden zu beheben. Die Schadenstelle befindet sich im Gebiet Ried in Bürglen. Die EWA-Mitarbeiter konnten die Schadenstelle per Auto oder zu Fuss erreichen.

Die Reparatur an einem Strommast wird gemäss Mitteilung der Kommunikationsabteilung des Urner Stromversorgers rund drei Stunden in Anspruch nehmen. «Während dieser Zeit wird das ganze Gebiet Eggberge leider ohne Stromversorgung sein», heisst es in der Mitteilung. Die Verantwortlichen des EWA danken den Betroffenen für das Verständnis und sind bemüht, den Schaden so schnell als möglich zu beheben.