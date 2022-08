Eidgenössisches Parlamentarierturnier FC Landrat Uri muss sich mit Platz 15 zufriedengeben Trotz einer unglücklichen Gruppenphase zeigten die Politikerinnen und Politiker aus Uri in Lugano eine erfreuliche Leistung.

So sehen zufriedene Fussballerinnen und Fussballer aus – der FC Landrat Uri 2022. Bild: PD

Dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht nur gut parlieren, sondern viele davon auch ganz passabel mit dem runden Leder umgehen können, bewiesen am Samstag Teams von 19 Schweizer Kantonsparlamenten sowie ein Team des Liechtensteiner Landtags am 36. Eidgenössischen Parlamentarierturnier in Lugano.

Vom Kanton Ticino organisiert, fanden die Spielerinnen und Spieler beim Stadion Cornaredo beste Bedingungen vor. Wie aus einer Mitteilung zu entnehmen ist, nahm zum siebten Mal auch der FC Landrat Uri am freundschaftlichen Turnier teil.

Kein Wettkampfglück zum Beginn

In der Gruppenphase mussten die Urnerinnen und Urner gegen Schwyz, Schaffhausen, Bern und Zürich antreten. Kenner der parlamentarischen Schweizer Fussballszene wissen: der FC Landrat Uri hatte sich in einer «Hammergruppe» zu bewähren. Im Eröffnungsspiel des Turniers trafen die Urner auf ihren Lieblingsgegner aus Schwyz. Trotz zäher Gegenwehr ging das Spiel gegen den FC Kantonsrat Schwyz mit 0:2 verloren. Gegen den FC Kantonsrat Schaffhausen war das Spiel bis kurz vor Schluss ausgeglichen, bevor den Ostschweizern ein glückliches Tor zum 0:1 gelang. Gegen den SC Grossen Rat Kanton Bern kehrte das Wettkampfglück zu den Urnern zurück. Nach herrlicher Kombination gelangte der Ball über Simon Arnold und Thomas Huwyler zu Elias Arnold, der aus kurzer Distanz einschiessen konnte.

Das letzte Gruppenspiel gegen den FC Kantonsrat Zürich liess den Urnern alle Optionen offen. Bei einem Sieg hätten sich die Urner den dritten Gruppenrang sichern können. Leider war aber Fortuna erneut nicht auf der Seite des FC Landrat Uri. Gegen den Weitschuss kurz vor Ende der Spielzeit war Nationalrat Simon Stadler im Tor trotz prächtiger Parade machtlos.

Versöhnlicher Abschluss

Nach dem Mittagessen und einer kurzen Verschnaufpause stand für den FC Landrat Uri noch das Klassierungsspiel gegen die Damen und Herren des FC Grand Conseil Neuchâtel auf dem Programm. Und siehe da: Die Urner trafen gleich dreimal ins Netz der Neuenburger! Die Landräte Michael und Elias Arnold sowie alt Landrat Thomas Huwyler (mit dem Kopf!) erzielten die Tore zum 3:1 Sieg. Mit diesem versöhnlichen Abschluss schaute für den FC Landrat Uri der 15. Rang heraus. Nicht so gut wie letztes Jahr, aber immerhin.

Capitano Thomas Huwyler war denn auch mit der Leistung seines Teams zufrieden: «Die Temperaturen waren schon am Vormittag sehr hoch. Zudem hatten wir eine extrem starke Gruppe. Das Team hat aber gekämpft und wie immer alles gegeben. Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier gezeigt haben», wird er in der Mitteilung zitiert. Klar ist jetzt schon: Der FC Landrat Uri wird auch am 37. Eidgenössische Parlamentarierturnier teilnehmen, das 2023 im Kanton Jura ausgetragen wird.

Für den FC Landrat Uri spielten: Simon Stadler, Dimitri Moretti, Claudia Schuler, Michael Arnold, Elias Arnold, Simon Arnold, Flavio Gisler, Erwin Gisler, Thomas Huwyler, Adriano Prandi und Jonathan Wenger. (pd/nke)