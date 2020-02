«Ein breites Spektrum an Wissen zeichnet Daniel Furrer aus» Zu den kantonalen Wahlen vom 8. März 2020

Ich wähle am 8. März Daniel Furrer in den Regierungsrat. Er hat in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten grosse politische Erfahrung auf kommunaler und kantonaler Ebene gesammelt. Ausgezeichnet hat ihn dabei immer Ruhe, Sachlichkeit und hohe Dossierfestigkeit. Nicht zuletzt deswegen ist er momentan Präsident der landrätlichen Finanzkommission, mitunter die wichtigste landrätliche Kommission. Nebst seinem Wissen in den Finanzen zeichnet sich Daniel Furrer aber auch durch sein breites Spektrum an Wissen aus, so etwa auch in Bildungsfragen, in der Energiepolitik und selbstverständlich auch in der Landwirtschaft. Ich bin überzeugt, dass Daniel Furrer sehr gut gerüstet ist für das Amt als Regierungsrat und gebe ihm meine Stimme.