Ein bunter Strauss böhmischer Melodien erklingt in Bauen In Bauen wird die Urner Blaskapelle Böhmisch Plus am 31. August ein musikalisches Feuerwerk zünden. Josef Mulle

Die Blaskapelle Böhmisch Plus freut sich auf ihr erstes Jahreskonzert in Bauen. (Bild: PD)

Die jüngste der Urner Blaskapellen wurde im September 2017 aus der Taufe gehoben, bei der der Name Böhmisch Plus gleichzeitig auch Programm wurde.

Die Formation unter der Leitung von Simon Brandner, Mitglied der Blaskapelle Schächental und des Musikvereins Unterschächen, hat sich in erster Linie der böhmischen Stilrichtung von Ernst Mosch zugewandt – ergänzt durch mährische Melodien, die heute insbesondere von den tschechischen Spitzenkapellen gepflegt werden. Die Musikanten um Böhmisch Plus haben sich zum Ziel gesetzt, nicht als Kopie der bestehenden Urner Blaskapellen aufzutreten, sondern neue und auch bisher unbekannte Stücke aufzuführen.

Junge Formation ist bereits erfahren an Auftritten

Auch wenn die Formation noch jung ist, hat sie schon an etlichen öffentlichen Auftritten Kostproben ihres Könnens abgegeben. Die Blaskapelle, die in Bauen angesiedelt ist, wird auch an der «Blasmüsig-Stubetä» vom 31. Oktober in Seedorf mit von der Partie sein und dort auf ihre Vorgänger; Schattdorfer Nachtbüäbä, Seedorfer Blaskapelle, Blaskapelle Schächental und die Bürgler 6er Müsig treffen.

Zuerst steht nun aber ein eigener Termin zuoberst auf der Prioritätenliste; das erste Jahreskonzert am 31. August, das in der Mehrzweckhalle in Bauen über die Bühne gehen wird. Simon Brandner mit seiner Crew möchte dabei die Anhänger und Freunde der volkstümlichen Blasmusik mit einem bunten Strauss böhmischer und mährischer Melodien überraschen.

Das rund zweistündige Konzert ist zudem gespickt mit solistischen Parts und das Publikum darf sich auf weitere Überraschungen freuen. «Wir möchten, dass der Spass und die Freude an der Musik von der Bühne aufs Publikum übergreift und wir so zusammen einen gediegenen und schönen Blasmusikabend erleben werden», so der musikalische Leiter Simon Brandner. Die gute Stimmung soll dann auch auf den zweiten Teil des Abends übertragen werden, wo der «schnelle Zillertaler» zum Tanz aufspielen wird. Für das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft und der Abend wird mit einer Tombola mit Sofortpreisen abgerundet.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Gratisparkplätze stehen ab 19 Uhr zur Verfügung. Die Blaskapelle Böhmisch Plus samt Helferstab heissen alle Blasmusikfreunde in Bauen herzlich willkommen.