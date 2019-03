Ein Hauch von Afrika in der Kleingalerie Müller in Altdorf Werner Kaspar Huber zeigt kolorierte Fotos. Sie sind auf einer Reise durch den Norden Äthiopiens entstanden. Die Ausstellung ist noch bis am 6. April zu sehen. Markus Zwyssig

Werner Kaspar Huber (links) zeigt in der Kleingalerie von Willy Müller kolorierte Fotos. Marianne Kuster hielt an der Vernissage die Laudatio. (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 15. März 2019)

Altdorf war am Freitagabend Afrika ein Stück näher. Der Grund: In der Kleingalerie Müller an der Hellgasse 12 in Altdorf wurden die Gäste der Vernissage mit afrikanischer Musik empfangen. Der Altdorfer Künstler Werner Kaspar Huber zeigte eine Diashow mit Bildern, die er auf einer Reise durch den Norden Äthiopiens gemacht hat. Die Fotos hat er am Computer in schwarz-weiss umgewandelt, auf Aquarellpapier gedruckt und koloriert. 28 Bilder hängen nun fein säuberlich gerahmt in der Kleingalerie Müller.

Die Schattdorfer Künstlerin Marianne Kuster stellte Huber als einen Menschen vor, der mit offenen, neugierigen und auch kritischen Augen durchs Leben geht. «Er kennt keinerlei Berührungsängste», gab sie sich überzeugt. «Im Gegenteil: Er ist fasziniert vom Andersartigen.» Das wiederum führe Huber zu neuen Erkenntnissen.

Nächste Reise soll ins Tal des Omo-Flusses führen

Der Künstler seinerseits erzählte von den Eindrücken seiner Reise. Er verwies auf den Ausstellungstitel «Osimo Ethiopia». Das heisst «Danke Äthiopien». Huber plant bereits seine nächste Reise. Diese soll ihn in den Süden von Äthiopien, ins Tal des Omo-Flusses führen.

Die Ausstellung in der Kleingalerie Müller ist bis zum 6. April während der Geschäftsöffnungszeiten zu sehen.