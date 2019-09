Leserbrief «Ein Politiker, der nicht Wasser predigt und Wein trinkt» Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober

Klimawandel, das Thema der diesjährigen Wahlen. Alle versuchen auf den Zug aufzuspringen und mit dem Klimabonus noch einige Stimmen gut zu machen. Auch die SVP ist für Umweltschutz, sie ist aber die einzige Partei, die das Problem pragmatisch angeht und sich bewusst ist, dass die vorgeschlagenen Massnahmen zum Klimaschutz kosten, und von allen Steuerzahlern und Konsumenten getragen werden muss. Gross ist die Gefahr, dass die tatsächlichen Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer vergessen gehen. Wir werden auch in Zukunft darauf angewiesen sein, dass wir einen Arbeitsplatz und ein Auskommen haben. Besonders in ländlichen Gegenden, wie unser Kanton Uri, sind wir auch auf einen bezahlbaren und funktionierenden Individualverkehr angewiesen. Neuestens gibt es schon Stimmen die fordern, dass Bauern auf Elektrotraktoren umsteigen sollen.

In der Politik ist jetzt ein kühler Kopf und gesunder Menschenverstand gefragt. Ich kenne die politische Arbeit von Landratspräsident und Nationalratskandidat Pascal Blöchlinger schon viele Jahre, für ihn ist es immer um die Sache gegangen. Als Mitinhaber und Zuständiger für die Prozesse der Blöchlinger AG in Eschenbach SG ist er in einem zukunftsweisenden Unternehmen tätig, das Baustoffe aufbereitet und zu über 90 Prozent wieder in den Baukreis zurückbringt. Ein Pionierunternehmen mit 70 Angestellten.

Das zeigt, er ist einer von wenigen Politikern, der nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Als solcher Politiker akzeptiert er auch andere Meinungen und ist für jede Diskussion offen. Pascal Blöchlinger bringt alle Voraussetzungen mit, um einen guten Job in Bern zu machen. Darum geben wir unsere Stimmen am 20. Oktober an Pascal Blöchlinger.

Helen und Walter Gisler, Erstfeld