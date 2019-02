Im Kellertheater wird ein Stoffhase plötzlich lebendig Im Kellertheater im Vogelsang findet am kommenden Samstag um 16 Uhr ein Theater für Kinder ab vier Jahren statt.

Die Welt von Bruno wird gehörig auf den Kopf gestellt. (Bild: PD)

(pd/jb)

Am kommenden Samstag, 23. Februar, findet im Kellertheater Vogelsang ein Theater für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene statt. Dabei geht es um den Schulhauswart Bruno, dessen Welt gehörig auf den Kopf gestellt wird. In einer Mitteilung des Kellertheaters wird die Geschichte kurz erklärt:

Tickets Unter www.kiv.ch können Tickets für 10 Franken für Kinder und. 15 Franken für Erwachsene gekauft werden.

Schulhauswart Bruno sorgt im Kindergarten und im Schulhaus für Ordnung und Sauberkeit und fegt jeden Tag nach der Znünipause mit seinem Chef Ramseier die Turnhalle. Alles hat seinen geregelten Ablauf, bis Bruno in den Fundsachen einen Stoffhasen findet, der sprechen kann und sogar behauptet, er Bruno sei fortan sein Papa. Bruno aber ist kein Hase. Soviel steht fest. Das will das Hasenkind so schnell nicht begreifen und lässt nicht locker. Wie Bruno beinahe doch noch zum Hasenpapa wird und das Turnhallenfegen mit seinem Chef Ramseier fast verpasst, sei hier nicht verraten.

Kinder werden mit einbezogen

Bruno, der Schulhauswart wird die kleinen Zuschauer ins Theater mit einbeziehen. Türöffnung ist um 15.30 Uhr, während das Theater um 16 Uhr beginnen wird.