Lawinensicherheit: Ein Urner Tal kämpft für eine Galerie Anwohner fordern seit Jahren eine lawinensichere Strasse zwischen Hospental und Realp – vergebens. Daran ändert auch die Schützenhilfe vom benachbarten Goms nichts. Was bleibt, ist ein kleiner, aber schwacher Trost. Carmen Epp

Für Anwohner des hinteren Urserntals kein seltener Anblick: Die Strasse zwischen Hospental und Realp muss regelmässig wegen der Böschenlaui gesperrt werden, wie hier im Januar 2019. (Bild: Urs Flüeler (Keystone))

Als Andreas Schmid an seinem letzten Geburtstag die «Urner Zeitung» aufschlug, verging ihm die Lust aufs Feiern. Unter dem Titel «Regierung lehnt Alternativen zu Böschen-Galerie ab» (Ausgabe vom 1. Dezember 2018) erfuhr der Wirt und ehemalige Gemeindepräsident von Hospental, dass einer seiner grössten Wünsche wieder ein Stück in die Ferne gerückt war: derjenige nach einer lawinensicheren Strasse von Hospental nach Realp. Diese wird im Winter regelmässig gesperrt, meist wegen des 750 Meter langen Lawinenzugs Böschen. Hier verschütten Lawinen die Strasse jeden Winter für durchschnittlich zwei bis vier Tage.

Der 2010 von Landrat Georg Simmen (FDP, Realp) geforderte Bau einer Galerie wurde vom Kantonsparlament wegen der hohen Kosten von 30 Millionen Franken bachab geschickt. Mit der Galerie könne zwar der gefährlichste Abschnitt entschärft werden, aber es blieben immer noch über 20 ungeschützte Lawinenzüge zwischen Hospental und Realp, hiess es im Landrat. Später stellte sich die Urner Regierung auch gegen Simmens Motion vom Mai 2018, die Strasse per Aufforstung lawinensicherer zu machen. Die Alternative sei zwar billiger als eine Galerie, aber nicht kostenwirksam, unverhältnismässig und daher nicht mit Bundesgeldern mitfinanzierbar, schrieb die Regierung.

Strasse ist auch fürs Wallis von Bedeutung»

«Seit den 1960er-Jahren bringt die Urner Regierung dieselben Argumente gegen eine Galerie in der Böschen vor», ärgert sich Schmid. Dabei habe sich die Situation mit der Eröffnung des Furka-Bahntunnels 1982 und seit dem Bau des Tourismusresorts in Andermatt stark verändert. «Nicht zu vergessen unsere Nachbarn im Oberwallis. Auch sie sind auf eine wintersichere Verbindung angewiesen.»

Auf Schmids Einladung treffen sich zwei Vertreter aus dem benachbarten Goms zu einem Augenschein in Hospental: Regierungsstatthalter Herbert Volken und Gemeindepräsident Christian Imsand. Der Tourismus und das Gewerbe im Obergoms seien abhängig von einer sicheren Verbindung in den Kanton Uri, sagt Imsand. «Und da ist neben der Bahnverbindung auch die Strasse von entscheidender Bedeutung.» Naturgefahren gehörten sowohl im Urserntal als auch im Goms dazu, gibt Regierungsstatthalter Volken zu bedenken. Dass man nicht in die Sicherheit der Strasse von Hospental nach Realp investieren wolle, verstehe er nicht. Zumal die wichtigste West-Ost-Verbindung der Schweiz über die Furka und damit auch über den lawinenanfälligen Strassenabschnitt bei der Böschen führe.

Uri will nicht auf Bundesgelder verzichten

Unter der Leitung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete haben sich Vertreter der Regionen entlang der Strassenachse Brig–Andermatt–Reichenau, darunter auch Volken, zum Ziel gesetzt, die Hauptstrasse H 19 ins Nationalstrassennetz aufzuklassieren. Damit der Bund die 163 Kilometer lange Strasse zuständig wäre. Eine Umfrage bei den betroffenen Kantonen fiel jedoch ernüchternd aus. Der Walliser Staatsrat bezeichnete die Aufklassierung der H 19 als eines seiner Ziele und sicherte für das Lobbying in Bundesbern Unterstützung zu. Anders die Regierungen von Graubünden und Uri: Sie wollten das Anliegen nicht unterstützen. Durch den Wegfall einer Strassenlänge auf Urner Boden von 29,4 Kilometern würden «erhebliche Mittel aus den Bundesbeiträgen entfallen», heisst es in der vom Urner Baudirektor Roger Nager unterzeichneten Antwort. Derzufolge ergebe eine grobe Schätzung über die nächsten 20 Jahre für Uri eine negative Bilanz von 60 Millionen Franken. «Gelder wären also vorhanden», sagt Schmid. Er vermutet, dass diese aber nicht im Urserntal, sondern in die Sicherheit der Strassen und Bevölkerung im Urner Talboden investiert werden.

Er habe Verständnis für die Forderungen aus dem Urserntal und dem Goms, sagt Baudirektor Nager im Gespräch mit unserer Zeitung. Schliesslich wisse er als Urschner, wie es sei, wenn einem die Natur einen Strich durch die Rechnung mache. «Dass es in einem Gebirgskanton wie Uri eine 100-prozentige Sicherheit geben kann, halte ich jedoch für eine Utopie.»

Galerie übersteigt finanzielle Möglichkeiten des Kantons

Die Regierung betreibe Jahr für Jahr grossen Aufwand auf dem Strassenabschnitt Hospental–Realp für Unterhalt, Winterdienst, Gefahrenbeurteilung und Lawinenauslösungen, hält Nager fest. Diesen Sommer würden hier 400 000 Franken in den Unterhalt investiert, für die Furka-Passstrasse sei zusätzlich zum Unterhalsprogramm eine halbe Million gesprochen worden. «Es ist also nicht so, dass wir nichts tun für die Strasse zwischen Hospental und Realp und ins Wallis.»

Den Vorwurf, der Kanton würde für die lawinengefährdete Strasse Bundesgelder einkassieren, um diese in andere Strassenprojekte einsetzen zu können, will Nager nicht gelten lassen. Die Gelder, die der Kanton vom Bund für die Strassenkilometer erhalte, seien nicht zweckgebunden und fliessen in die allgemeine Staatskasse, aus der alle Ausgaben des Kantons gedeckt werden müssen: Strassen, Soziales, Bildung, Landwirtschaft und so weiter. Insofern komme es in allen Bereichen zu Quersubventionierungen. Der Vorschlag der Regierung, wie viel Geld der Kanton aus der Staatskasse für Kantonsstrassen einsetzt, werde jeweils vom Landrat abgesegnet.

Eine Galerie bei der Böschen übersteige die finanziellen Möglichkeiten des Kantons, so Nager weiter. 10 Millionen Franken gebe der Kanton pro Jahr für den Unterhalt sämtlicher Strassen aus. Das Dreifache davon in eine Galerie zu investieren, noch dazu für eine Strasse, die mit zwei bis vier Tagen pro Jahr vergleichsweise kurz gesperrt sei, erachte man als unverhältnismässig. «Zumal die Gefahr der 24 weiteren Lawinenzüge auf der Strecke damit nicht gebannt wäre.» Auch mit einer Aufforstung sei der Nutzen im Vergleich zu den Kosten gemäss heutigem Wissensstand zu klein. Dieser Argumentation folgte zuletzt auch der Landrat. Dass das Anliegen diesmal mit 27 zu 31 (1 Enthaltung) Stimmen nur knapp scheiterte, ist für Schmid ein schwacher Trost, war die Strasse Realp–Hospental doch auch diesen Winter wieder während mehrerer Tage gesperrt. Verlierer des Ganzen sei jedoch die Regierung, sagt Schmid. «Je länger sie das Thema auf Eis legt, desto schwerer wird der Rucksack für die nächste Generation.»