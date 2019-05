Video zeigt bekannte «Altdorferin» im Zeitraffer Es ist der Treffpunkt in Altdorf schlechthin – der «Baum». Der alten Rotbuche wurde nun ein eigenes Video gewidmet, das ihre Geschichte während eines Jahres erzählt.

Wird der Treffpunkt «beim Baum» vereinbart, wissen Urner, wohin sie müssen. (Bild: PD)

(pd/RIN) Sie ist der Treffpunkt für Jung und Alt in Altdorf. Einheimische wissen sofort, wo sie hinmüssen, wenn «beim Baum» abgemacht wird. Die Rede ist von der riesigen, alten Rotbuche mit ihrem «Rundbänkli» auf dem Lehnplatz, direkt vor dem Theater Uri.

Von den Räumlichkeiten der Agentur Tinto hat man jahrein, jahraus den besten Blick auf den beliebten Treffpunkt mitten im Urner Hauptort. Über dem Restaurant Lehnhof einquartiert, sehen die Mitarbeiterinnen der Kommunikationsagentur nicht nur, was sich von morgens bis abends auf dem Lehnplatz tut, sie können auch das bunte Farbenspiel der Rotbuche im jährlichen Wandel beobachten – und dokumentieren.

Die vier Jahreszeiten fotografisch festgehalten

Im vergangenen Jahr hat die Tinto AG das eindrückliche Spektakel vom Bürofenster aus zusammen mit dem befreundeten Fotografen Valentin Luthiger auf vielen Fotos festgehalten. Darauf ist zu erkennen, wie dem Baum im Frühling seine Blätter in sattem Rot-Braun wachsen und diese sich im Sommer in ein intensives Grün verwandeln, wie die Baumkrone im Herbst kahl wird und im Winter von weissen Schneemassen verdeckt wird. Um den bekannten Baum würden sich so manche Geschichten ranken. Die Schönste aber schreibe die Natur Jahr für Jahr selber, wie die sechs Projektleiterinnen und Gestalterinnen festhalten. Erzählt wird diese Geschichte nun mit einem Video, das unter www.agentur-tinto.ch zu sehen ist.