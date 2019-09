Leserbrief «Eine kompetente Führungsperson» Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober

Meine Wahl ist klar: Matthias Steinegger. Tisi ist ein Mann, der sich im Kanton Uri auskennt. Er ist verankert im Volk, in den Vereinen und bei den Familien. Durch seine Aktivitäten in verschiedenen Gruppierungen kennt er die Ideen und Vorstellungen der Urner. Seine Tätigkeit als Geschäftsführer im eigenen Familienunternehmen gibt ihm einen Einblick in die Problematik der KMU im Kanton.

Ich habe ihn als Parteipräsident der FDP kennen gelernt. Eine kompetente Führungsperson, die politische Ideen umsetzen kann. Gerne erinnere ich mich zurück an seinen Einsatz im Landrat für die zweite Röhre am Gotthard. Obwohl verschiedene Meinungen dazu herrschten, hat er mit viel Weitsicht für den Kanton die richtige Entscheidung vertreten. Kurz zusammengefasst: Matthias Steinegger in den Nationalrat, eine Person, die die Interessen von uns Urnerinnen und Urner kompetent wahrnehmen wird.

Elisabeth Rüegg, Präsidentin FDP Urserntal, Andermatt