Einkaufsverbot für Ü65 in Uri: Ist das rechtens?

Das sagen Rechtsprofessoren, der Bundesrat und die Urner Regierung zum umstrittenen Regime in Uri.

Für Einkäufe sind die über 65-Jährigen nun auf jüngere Generationen angewiesen. Bild: Urs Hanhart (Urnertor, Altdorf, 17. März 2020)

Seit Donnerstag um 18 Uhr gilt im Kanton Uri für Personen über 65 Jahre eine Ausgangsbeschränkung. Das Haus oder die Wohnung zu verlassen, ist für diese Einwohner Uris somit nur noch bedingt möglich. Einkäufe dürfen sie nicht mehr selber erledigen. Mit dieser Massnahme geht die Urner Regierung als bislang einziger Schweizer Kanton weiter als der Bundesrat mit seinen Weisungen. Inwiefern dies aus rechtlicher Sicht überhaupt zulässig ist, scheint umstritten.

Der kantonale Führungsstab Uris sei hierzu befugt, sagte der Informationsbeauftragte der Standeskanzlei Uri, Adrian Zurfluh, am Donnerstag gegenüber der NZZ. Der Führungsstab habe dabei die Rückendeckung des Regierungsrates. Das Bundesamt für Justiz schrieb gegenüber der NZZ, in der Verordnung des Bundesrates zur aktuellen Situation würden «besonders gefährdete Personen» bereits angewiesen, zu Hause zu bleiben. «Vor dem Hintergrund dieser Bundesregelung ist es nicht ausgeschlossen, dass die Kantone eine Ausgangssperre für Personen ab 65 Jahren erlassen.»

Gibt der Bundesrat Spielraum oder nicht?

Anders sieht dies Markus Müller, Staats- und Verwaltungsrechts-Professor an der Universität Bern. Er sieht nur in jenen Bereichen Spielraum für die Kantone, die der Bundesrat selber noch nicht abschliessend geregelt hat. Andernfalls würden kantonale Anordnungen gegen Bundesrecht verstossen.

Müller ist der Ansicht, der Bundesrat habe die Frage der Ausgangssperre in der aktuellen Notverordnung «sehr wohl geregelt». Denn er habe in der Notverordnung, Artikel 10 b, festgelegt, dass Personen über 65 Jahre zu Hause bleiben und Menschenansammlungen meiden sollen. «Hätte er gewollt, dass sie das nicht nur ‹sollen›, sondern ‹müssen›, hätte er eine explizite Ausgangssperre verhängt oder aber den Kantonen hiefür eine entsprechende Kompetenz erteilt.» Offenbar habe der Bundesrat aber eben – zumindest bis zur Medienkonferenz von Freitag – keine Notwendigkeit für eine derartige Ausgangsbeschränkung gesehen und entsprechend im Wortlaut der Verordnung klar zum Ausdruck gebracht.

In der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemiegesetz habe der Bundesrat die Zügel selber in die Hand zu nehmen und im Grundsatz für das ganze Land einheitliche Anordnungen zu treffen, sagt Müller.

Kanton könnte Schritt noch begründen müssen

Sebastian Heselhaus, Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern, sieht in Artikel 10 b der aktuellen bundesrätlichen Notverordnung hingegen keine abschliessende Regelung. Die Kantone können seiner Meinung nach also noch weitergehen als die Weisung, dass über 65-Jährige daheim bleiben «sollen». «Das stellt meines Erachtens nur einen Mindeststandard dar.» In der Notverordnung steht ebenso, dass die Kantone weitere Massnahmen ergreifen können, wenn zu einem Bereich nichts anderes bestimmt ist.

Für notwendig hält Heselhaus bei einer kantonalen Verschärfung der Massnahmen allerdings eine Begründung, wieso eine solche nötig sei. «Das könnte zum Beispiel eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung sein.» Der Kanton Uri hat hierzu bislang keine Begründung genannt. Dies könne aber auch noch nachträglich geschehen, so Heselhaus.

Der Professor hält zudem die Definition der über 65-Jährigen als «besonders gefährdete Personen» nicht für diskriminierend. Da bereits der Bund diese Eingrenzung vornehme, könne sich auch der Kanton Uri daran halten. Auch sei die Altersgrenze verhältnismässig, da das Virus gemäss den bisherigen medizinischen Beobachtungen tatsächlich für die älteren Personen besonders gefährlich sei. «Irgendwo muss man die Grenze ziehen.»

Bundesrat lässt Urner Vorgehen abklären

Und was sagt der Bundesrat? In seiner Medienkonferenz vom Freitag ist er kurz auf die Urner Massnahme eingegangen. «Wir werden in den nächsten Stunden und Tagen klären, was das genau bedeutet», sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Der Schritt, den Uri gegangen ist, sei ein bisschen überraschend gekommen. Der Bundesrat habe die Bestimmungen für über 65-Jährige in der Notverordnung nicht abschliessend geregelt. Dennoch: Man müsse nun schauen, ob sich der Urner Entscheid mit der Verordnung vereinbaren lässt. Schweizweit möchte der Bundesrat nach wie vor weder ein Ausgangsverbot noch eine

-beschränkung aussprechen.

Wie auch immer die Rechtmässigkeit der Urner Ausgangsbeschränkung beurteilt wird: Die über 65-Jährigen scheinen sich bisher an die kantonale Weisung zu halten, wie Kanzlei­sprecher Adrian Zurfluh auf Anfrage sagt. Sollte die Polizei dennoch eine Person antreffen, die sich unerlaubterweise in einem Einkaufszentrum oder dergleichen aufhalte, würde sie diese nach Hause schicken und ihr auch einen Merkzettel mitgeben. «Bei einem wiederholten Verstoss könnte die Polizei jemanden auch bestrafen, aber das liegt dann in ihrer Kompetenz.»

Velofahren ist weiterhin erlaubt

Was mit den maximal zweistündigen Spaziergängen, die den über 65-Jährigen noch gestattet sind, alles erlaubt ist, darauf will Zurfluh nicht näher eingehen. «Oberstes Ziel ist es, dass diese Personen nicht in grösseren Gruppen zusammenstehen und sich zu umarmen beginnen, sondern stets den Abstand von zwei Metern einhalten.» Ob damit also gar nicht auf das Velo verzichtet werden muss, wie dies ein Betroffener in unserer Zeitung befürchtet hat, auch das will Zurfluh nicht beantworten. «Hier ist einfach gesunder Menschenverstand gefragt.»

Konkreter wird der kantonale Führungsstab bei Anfragen aus der Bevölkerung: «Velofahren alleine oder mit Partner ist natürlich kein Problem. Auch andere sportliche Tätigkeiten sind kein Problem. Halten Sie einfach immer die zwei Meter Abstand ein – zu Ihrem eigenen Schutz.»