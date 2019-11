Einwohnergemeinde Silenen übernimmt die Ersatzwasserversorgung der ATG Die Stimmbürger von Silenen, Amsteg und Bristen sagen Ja zur Übernahme der Ersatzwasserversorgung Silenerboden der AlpTransit Gotthard durch die Einwohnergemeinde.

Die Einwohnergemeinde Silenen hat an der Urne über die Ersatzwasserversorgung der AlpTransit Gotthad entschieden. (Bild: Boris Bürgisser, Silenen, 10. November 2019)

(eca) Mit 261 Ja- zu 14 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 18,3 Prozent haben die Stimmbürger von Silenen, Amsteg und Bristen am Sonntag, 24. November, der kostenlosen Übernahme der Ersatzwasserversorgung Silenerboden durch die Einwohnergemeinde Silenen mit einer einmaligen Entschädigung von 1,484 Millionen Franken zugestimmt. Damit geht ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Neat-Tunnelbaus in der Gemeinde zu Ende.

Anfangs September 2009 stellte man in Silenen fest, dass die Schüttungsmengen der Wasserquelle Chilcherbergen stark zurückgegangen waren. Die durch die AlpTransit Gotthard (ATG) beauftragten Spezialisten kamen daraufhin zum Schluss, dass die Ursache für den Quellschüttungsrückgang «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» der Bau des Neat-Basistunnels ist. Woraufhin die dafür verantwortliche ATG mit mehreren Ersatzmassnahmen das Wasserversorgungsproblem sowie die entsprechenden Schäden behob.

Im Dezember 2017 wurden die Arbeiten weitgehend abgeschlossen und die Ersatzwasserversorgung in Betrieb genommen. Nun will die ATG als Eigentümerin die Ersatzwasserversorgung abgeben.

«Ersatzwasserversorgung dient öffentlicher Aufgabe»

Da die Wasserversorgung künftig womöglich teilweise durch die Einwohnergemeinde selber betrieben werden soll, erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen noch keine Übertragung der Ersatzwasserversorgung an die beiden Wassergenossenschaften Kirchbach und Schüpfenbach. Den Grund dafür war in der Abstimmungsbotschaft zu lesen: Die Ersatzwasserversorgung diene einerseits der Versorgung der betroffenen Wassergenossenschaften Kirchbach und Schüpfenbach. Andererseits schaffe sie einen zusätzlichen Mehrwert, indem sie die Verbindung zwischen den verschiedenen Wassergenossenschaften auf dem Gemeindegebiet herstellt. «Damit dient sie der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe und ist bei der Übernahme ins Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde zu überführen.»