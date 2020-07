Elena Frei bekräftigt ihre Rolle als grosse Nachwuchshoffnung der Urner Biker Elena Frei, VMC Erstfeld, holte für den Nachwuchs der IG Radsport Uri, an den Schweizer Meisterschaften der Biker in Gränichen die Silbermedaille.

Elena Frei. Archivbild: PD

Am Samstag, 25. Juli, ermittelten die Nachwuchskategorien der Biker in Gränichen ihre Schweizer Meisterinnen und Meister. Dabei standen auch die Urner Nachwuchscracks im Einsatz – allen voran Elena Frei, die in der Kategorie Mädchen U13 die Silbermedaille eroberte. Damit rückt das Nachwuchstalent aus Erstfeld immer mehr in den Fokus. Vielleicht kann sie dereinst sogar in die Fussstapfen der bis anhin besten Urner Bikerin auf Weltniveau, Linda Indergand, treten.

In der ältesten Nachwuchskategorie U17 brillierten Delia da Mocogno (10.) und Aline Epp (12.), beide VMC Silenen. Lorena Leu, VMC Erstfeld, erkämpfte sich als 16. eine Rangierung unter den besten 20 Fahrerinnen. In der Kategorie Cross Knaben (U11) fuhr Fionn Wicki, VMC Erstfeld, auf den 25. Platz, und war damit der Beste der männlichen Urner Vertretung.

Aus der Rangliste Hard Knaben (U17): 1. Alexandre Barhoumi, Bulloise, 39:45:6; 38. Marco Bissig, VMC Silenen, 45:16:9; 39. Colin Erni, VC Ibach/IG Radsport Uri, 45:28:2. Hard Mädchen (U17): 1. Lea Huber, Biketeam Sulz, 45:22:7; 10. Delia da Mocogno, 50:26:5; 12. Aline Epp, 50:35:8, beide VMC Silenen; 16. Lorena Leu, VMC Erstfeld, 52:12:5; 28. Lea Arnold, VMC Silenen, 39:13:8 (-1R). Mega Knaben (U15): 1. Nicolas Halter, KA-Boom, 46:51:4; 46. Augusto Restivo, VMC Erstfeld, 55:15:9; 87. Josias Wicki, VMC Erstfeld, 48:52:5 (-1R). Rock Mädchen (U13): 1. Anja Grossmann, RC Gränichen, 36:15:5; 2. Elena Frei, 39:09:7; 16. Giorgia Restivo, 33:08:7 (-1R); 22. Jill Nietlisbach, 34:30 (-1R), alle VMC Erstfeld; Cross Knaben (U11): 1. Bastian Lambercier, Zeta Cycling, 06:48:2; 25. Fionn Wicki, VMC Erstfeld, 08:19:9.