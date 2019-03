Nachwuchs-Langläuferin Elena Frei gewinnt Goldmedaille in Italien An den Helvetia Nord Games in Campra sorgte Elena Frei vom SC Unterschächen für Furore. Drei weitere Urner Nachwuchsathleten liefen auf das Podest. Josef Mulle

Elena Frei vom SC Unterschächen zeigte eine beeindruckende Leistung. (Bild: PD, Campra, 16. März 2019)

Traditionsgemäss in der Woche nach dem Engadiner startete der nationale Langlauf-Nachwuchs mit den Helvetia Nordic Games zu seinem Saisonhöhepunkt. Austragungsort der Jugend-Spiele war in diesem Jahr Campra, die bekannte Langlaufdestination unterhalb des Lukmanierpasses. Gestartet wurde am Samstag, 16. März, mit einem Sprint, wobei der Parcours mit Schanzen, Stangenhindernissen, sowie Wellen von den Jugendlichen alles abverlangte. An diesem Spektakel beteiligten sich auch 25 Urner Nordische aus den Skiclubs Unterschächen und Schattdorf.

Bei den Mädchen in der Kategorie U10 schafften Nina Walker und Aline Baumann, beide SC Unterschächen, den Vorstoss bis in den Final, wobei Nina Walker als Vierte einen Podestplatz nur knapp verpasste. Diesen sicherte sich aber Matteo Gisler, SSC Schattdorf, in der Kategorie Knaben U10 mit Platz 3.

Nina Walker und Matteo Gisler holen Silbermedaille

Nicht mehr strahlender Sonnenschein, dafür aber perfekt präparierte Loipen erwarteten die jungen Wettkämpferinnen und Wettkämpfer zu ihren sonntäglichen Distanzrennen. Der Massenstartmodus und die Rennen – gelaufen in der freien Technik – garantierten spannende und interessante Wettkämpfe. Den Urnern gelangen ausgezeichnete Ergebnisse. Elena Frei, SC Unterschächen, Mädchen U11, zündete von Beginn weg den Turbo und siegte trotz einer zwischenzeitlichen kleinen Schwäche überlegen und hochverdient. Nina Walker und Matteo Gisler eroberten Silber, während sich Aline Baumann Rang 3 erkämpfte. Nicola Gisler (U8), Mario Briker (U9), und Seraina Kempf (U11) belegten in ihren Kategorien Rang 4.