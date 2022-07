Energie Urner Fernwärme ist gefragter denn je Die Schweiz setzt vermehrt auf nachhaltige Energie. Das spürt auch die Zgraggen Energie Holding AG, die in der Zentralschweiz mehrere Fernwärmenetze betreibt. Die Nachfrage nach Anschlüssen an einen Wärmeverbund sei aktuell enorm hoch.

Wer dieser Tage Heizöl bestellen will, dürfte wohl erst einmal leer schlucken. Die Ölpreise sind auf Rekordniveau, eine Erholung scheint wegen der geopolitischen Lage nicht in Sicht zu sein. Immer mehr Hauseigentümer setzten daher auf Alternativen. Die Fernwärme sei deshalb gefragter denn je. «Ein solches Interesse an der Fernwärme wie jetzt haben wir noch nie erlebt», wird Simon Zgraggen, CEO der Zgraggen Energie Holding AG, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Die Zgraggen Transport AG führt das Energieholz von den Schweizer Wäldern direkt zu den Heizwerken. Bild: PD

Der Trend hin zu erneuerbarer Energie sei nicht neu. Die Schweiz wolle unabhängiger werden und sattelt um – weg von fossilen Energieträgern hin zu CO 2 -neutralen Alternativen. «Diese Entwicklung zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg», so Zgraggen. Die Zgraggen Energie Holding AG setzte mit der Oeko Energie AG bereits 2007 auf Fernwärme. «Der Bau des ersten Heizwerks in Schattdorf war damals mutig», erinnert sich Zgraggen. Die Firma konnte seither ihr Fernwärmenetz in Schattdorf und Altdorf laufend ausbauen. Erst kürzlich wurde der Kantonsbahnhof am Netz des Heizwerk Uri angehängt.

Über die Kantonsgrenzen hinaus

Die Zgraggen Energie Holding AG plante und realisierte in den vergangenen Jahren Heizwerke in der ganzen Zentralschweiz – nicht nur in Uri, sondern auch in Engelberg, Rothenthurm, Ennetbürgen und Stans. Einige davon betreibt sie selbst.

Das Heizwerk Gotthard sorgt in Göschenen und Andermatt für warme Wohnungen. Bild: PD

Bei der Zgraggen Energie Holding AG respektive der Tochterfirma Oeko Energie AG würden die Kunden inzwischen alles aus einer Hand erhalten. Die Firma berät Interessierte und realisiert deren Anschlüsse. Die ganze Wertschöpfungskette erfolge zudem komplett innerhalb der Zgraggen Holding AG. Die Zgraggen Energie Holding AG betreibt mit ihren Tochtergesellschaften mehrere Heizwerke und die dazugehörigen Fernwärmenetze. Die Zgraggen Agro GmbH kümmert sich um die Holzbeschaffung. Die Zgraggen Transport AG liefert das aufbereitete Holz zu den Heizwerken. «Das Energieholz stammt übrigens aus der Schweiz, rund 90 Prozent gar aus der Zentralschweiz und der oberen Leventina», heisst es in der Mitteilung weiter.

Familienbetrieb feiert Jubiläum Was 1952 auf einem Bauernhof mit einer kleinen Fuhrhalterei in Attinghausen begonnen hatte, ist heute eine erfolgreiche Firma mit den Geschäftsbereichen Transport, Energie und Maschinendienstleistungen. Heute beschäftigt die Zgraggen Holding AG in ihren Tochtergesellschaften über fünfzig Mitarbeitende. Dazu gehört die Zgraggen Transport AG, die Zgraggen Agro GmbH sowie die Zgraggen Energie Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften. In diesem Jahr feiert der Betrieb der Familie Zgraggen sein 70-jähriges Bestehen. (pd/RIN)

