Energiekrise FDP fordert Tempo bei der Urner Energiepolitik Die Freisinnigen fordern einen sorgfältigen Umgang mit dem Urner Potenzial zur Stromproduktion.

«Die Urnerinnen und Urner bezahlen 2023 zwischen 30 und 60 Prozent mehr für ihren Strom», schreibt die Urner FDP in einer Mitteilung. Aus Urner Wasser werde einiges mehr an Strom produziert, als im Kanton Uri verbraucht werde. «Dies müsste, wie in der Stadt Zürich, eigentlich zu niedrigeren Strompreisen führen.»

Die Strompreiserhöhungen in Uri seien daher nicht auf Anhieb verständlich. «Tatsächlich wird hier saisonal weit mehr Strom generiert als verbraucht. Aber unsere Urner Energieversorger produzieren trotzdem nicht genügend eigenen Strom, um jederzeit alle Urner selber zu versorgen», schreibt die FDP weiter. Der grosse Teil des in Uri produzierten Stroms werde ausserhalb der Kantonsgrenzen verbraucht. «Er ist im Eigentum der SBB und grosser Energieversorgungsunternehmen. Somit muss der fehlende Anteil des benötigten Stroms an der Strombörse eingekauft werden – aktuell zu extremen, mehrfach höheren Preisen als gewohnt.»

Regierungsrat soll Energiestrategie präsentieren

Generell, aber auch mit Blick auf die laufende Energiekrise, sei sorgfältig mit dem Urner Stromproduktionspotenzial umzugehen. Bestehendes Potenzial wie etwa jenes der Reuss-Kaskade müsse konsequent über die jeweiligen Kraftwerksgrenzen hinaus genutzt werden, findet die FDP. Neue Kraftwerke wie die Erweiterung des Windparks auf dem Gütsch seien zudem rasch umzusetzen.

Der Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation zu Gunsten einer gerechten Lucendro-Konzession sei rechtzeitig zu treffen. «Und das Wichtigste: Der Urner Regierungsrat soll umgehend seine zukunftssichere Energiestrategie inklusive Zwischenbeurteilung des Schutz- und Nutzungskonzepts erneuerbare Energien präsentieren – es eilt!» (lur)